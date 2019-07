El hashtag #ApuntaMiNombreVox se ha vuelto trending topic tras conocer que Vox ha pedido los nombres y apellidos de aquellos que imparten talleres LGTBI en los colegios de Madrid.

El pasado jueves, la presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, registró una petición en la Asamblea de Madrid en la que solicitaba la información de cuáles eran los colegios de Madrid en los que daba formación la asociación LGTBI, Cogam. Además, pidió el contenido del temario y los nombres de las personas que imparten dicha formación.

Los propios y propias formadoras han dado su nombre a través de Twitter bajo el hashtag #ApuntaMiNombreVox al que se le han sumado cientos de apoyos, convirtiéndolo en Trendig Topic en pocas horas.

Yo he dado charlas sobre cuestiones LGTB en colegios, ayuntamientos y salones de actos enormes. También en círculos culturales, hablando sobre libros con gente que tiene dos dedos de frente. Y tan a gusto #ApuntaMiNombreVox pic.twitter.com/2QGUrNNE8g

En mis libros aparecen personajes del colectivo LGTBIQ+, muchos de ellos son lectura obligatoria en institutos y colegios, en España y Latinoamérica. Y sí, he ido a dar charlas sobre ellos y también he participado en mesas sobre literatura y diversidad. #ApuntaMiNombreVox

Me llamo Javier Navarro, llevo 11 años siendo activista #LGTB y en este tiempo he dado innumerables charlas y talleres a jóvenes en centros educativos de #Madrid , #Almansa , #Tarragona , #Granada para la formación en valores de respeto a la diversidad #ApuntaMiNombreVox pic.twitter.com/Dy7yuk4pxh

Soy Miguel Ángel González, soy activista lgtbi+, he sido presidente de @COGAM y sigo luchando desde la militancia en el colectivo a mantener los derechos lgtbi+ conseguidos y a seguir luchando por lograr otros. #ApuntaMiNombreVox

Me llamo Lydia Aguirre, felizmente casada con mi esposa. Somos pareja desde hace 30 años y tenemos 3 hijos maravillosos. Jamás he dado charlas en ningún colegio pero #ApuntaMiNombreVox y #CiudadaVox porque me ofrezco voluntaria para hacerlo desde ahora https://t.co/BQlMMQ5bib

