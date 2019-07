Cachondeo con Josema Yuste y el programa ‘El jefe Infiltrado’ menos creíble de la historia

Ver para creer. Más allá de las habituales críticas al formato del programa El Jefe Infiltrado (La Sexta), donde supuestamente un empresario se disfraza para ver cómo trabajan sus empleados y acaba abroncándoles o dándoles variopintos premios ante las cámaras, la última edición ha provocado una ola de cachondeo generalizada.

Jamás veré un programa llamado "El jefe infiltrado", pero me lo plantearía con uno llamado "El inspector de trabajo infiltrado".

En esta ocasión, el empresario era el actor y humorista Josema Yuste, caracterizado de forma espartana con una peluca, para ver cómo trabajan sus empleados en dos teatros de Valencia. El problema es que hay pocas cosas en la vida que puedan resultar menos creíbles que el hecho de que unos empleados de uno de los actores más conocidos del país no le reconozcan de esta guisa.

Aunque son habituales las sospechas de la guionización de este tipo de programas que pretenden pasar como reales, según algunos tuiteros “lo de Yuste ya ha sido el no va más. Hasta vergüenza daba verlo”.

Estas son algunas de las reacciones aparecidas en Twitter:

Que tu jefe se ponga peluca y no lo conozcas, vale, pero que no le preguntes al otro qué coño hace todo el rato detrás de vosotros con la cámara me hace sospechar un poco #eljefeinfiltrado

