La consulta en Podemos para saber qué quieren las bases sobre la próxima investidura de Pedro Sánchez no ha dejado indiferente a nadie. Incluso a Pedro Sánchez no le ha gustado esta salida del partido morado.

El llamamiento a la votación entre las bases de Podemos ha despertado voces a favor y en contra de la propuesta. La más sonada ha sido la de Teresa Rodríguez, que se ha mostrado en contra de la votación electrónica.

2. Por el fondo: Importa el para qué, si no hay derogación de las reformas laborales, de la ley mordaza, del 135, de la LOMCE, si no hay lucha contra el cambio climático si no hay derogación de la austeridad

Espero sinceramente estarme equivocando, pero no será por no haber planteado mis argumentos con claridad y sin trampas.

Sin embargo, de esta polémica también ha opinado Ramón Espinar, exsecretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid. Espinar ha apoyado a Rodríguez y ha considerado que esta votación no ha sido la mejor de las ideas.

Esta manera de ver la cuestión ha despertado pensamientos de todo tipo:

Con todo cariño y respeto, vosotros sí que no tenéis un pase. Soy veterano y las he visto de todos los colores, pero nunca he pasado tanto bochorno. Me da que esto de twiter se os sube a la cabeza y se os va de las manos.

En fín, que os sea leve!

— joseluisg (@pepito_grillo55) 12 de julio de 2019