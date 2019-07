El regreso de Madrid Central después de que un juez anulase la moratoria impuesta por Martínez-Almeida tras su llegada a la Alcaldía de Madrid ha traído muchas respuestas de parte los políticos.

Muchas de estas intervenciones han servido de carnaza a ciertos tuiteros, que no daban crédito a algunas reflexiones de miembros del PP.

El ejemplo que se ha vuelto viral es el la actriz Ana Millán, que no pudo contenerse frente a una frase de Pablo Casado: Madrid Central crea más contaminación, según el diputado.

Claro. Y si son dos personas del mismo Sexo no es matrimonio. Y el chapapote son hilillos de plastilina. Y no hay cambio climático. Y los bancos nos devolverán lo invertido en su rescate. Y no sabemos quién es J.M Rajoy. Y Vox es lo peor pero pacto con Vox. ???? https://t.co/wRJK3QeBp8

— ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) 11 de julio de 2019