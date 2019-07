No es una broma: medio millón de personas se dan cita para invadir el Área 51 y descubrir la existencia de extraterrestres

Más de medio millón de personas se ha dado cita en Facebook. No es un cumpleaños ni un aniversario: es la invasión de la misteriosa Área 51, lugar donde se lleva teorizando desde hace décadas que es donde el Gobierno de EEUU esconde a los extraterrestres.

Lejos de tomarse muy en serio la propuesta, las redes han dramatizado el evento, dando por hecho que cada uno podría llevarse un alien. Como si de una película de ET se tratara, las bromas y memes han emanado como el agua en Marte.

A través de un grupo de esta red social, la cifra no para de aumentar, aunque rápidamente se ha trasladado a twitter y la red se ha llenado de risas.

Que es eso de invadir el área 51.

What a time to be alive.

— Isaac Sánchez (@Loulogio_Pi) 13 de julio de 2019