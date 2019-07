La frívola reflexión del arzobispo de Madrid sobre la eutanasia se choca contra la ironía de Twitter

Carlos Osoro, cardenal arzobispo de Madrid, ha defendido que los “dueños de la vida” no son los hombres, sino Dios y, por tanto, es él quien tiene la capacidad de dar la vida y de “entregarnos el final”.

No es noticia que la Iglesia se posicione en contra de la eutanasia, pero las redes sociales han recibido con particular malestar este tipo de declaraciones. Más aún cuando está tan reciente el dramático caso de Ángel Hernández y su mujer María José Carrasco, a la que tuvo que ayudar a morir para evitarle más dolores y más degradación física.

La actriz y humorista, Anabel Alonso, ha sido la voz más crítica (e irónica) con la reflexión de Osoro.

Sin problemas para aquellos que creen en Dios. Lo que se pide es una ley para los que NO creemos. La eutanasia no es obligatoria; lo contrario, sí. Es fácil: que cada uno pueda morir de acuerdo a sus creencias. Se llama libertad https://t.co/cG1rqjhPZt

Le diría al Zeñor obispo que si "el dueño de la vida es dios, no nosotros", entonces debería oponerse a salvar vidas o a prolongarlas artificialmente, ¿no? ¿O cómo va esto del credo, para unas cosas dios es el dueño y para otras no?

Yo soy creyente y no quiero sufrir más de la cuenta. Estoy a favor de la eutanasia y de tener una muerte digna, no quiero que mi vida dependa de una máquina y que toda mi familia sufra mi desgracia hasta que no puedan más. Si no puedo curarme mejor irme con dignidad.

