Miles de personas piden explicaciones al Gobierno tras la exclusiva de ‘Público’ sobre la masacre de Las Ramblas

Tras la última exclusiva de Público sobre el atentado de Catalunya en Las Rambla de Barcelona, el 17 de agosto de 2017, muchos han sido los que han pedido explicaciones al Gobierno.

En la exclusiva, se aportan datos y documentos confidenciales que permiten demostrar que el imán de Ripoll seguía siendo informador de los servicios secretos españoles hasta poco antes de los atentados yihadistas en Catalunya.

Estas informaciones se irán actualizando en los próximos días.

En el primer artículo se muestran varias imágenes de una cuenta de “correo muerto”, una forma de comunicación en la que no se envían mails para no generar datos y los diferentes usuarios se comunican mediante mensajes guardados como borrador.

En los pantallazos de esta primera exclusiva se puede leer cómo un controlador del CNI escribe, en dicha cuenta, el 24 de mayo de 2017: "Veo que has podido entrar. No tienes más que dejar escrito un mensaje como este como borrador y yo lo leeré. Ya puedes empezar a escribir cosas. Gracias, amigo".

Dos meses después, la misma persona vuelve a escribir un mensaje, al no obtener respuesta: "No tienes nada que escribirme o es que no puedes hacerlo. Hoy es lunes 19 de junio".

En esta misma pieza, Público muestra una serie de informes reservados que hizo el CNI sobre varios viajes que realizaron los miembros de la célula yihadista antes de cometer los atentados, demostrando así, que estaban siendo vigilados.

Ante estas informaciones varios políticos y periodistas han pedido explicaciones sobre lo ocurrido:

Aquesta notícia és molt preocupant. Calen explicacions immediates dels responsables https://t.co/kFG7FqpQ8K — Pere Aragonès ???? (@perearagones) 16 de julio de 2019

El CNI seguía vigilando y controlando a los terroristas hasta el mismo día del atentado de Las Ramblas. Conocían sus planes.

Rajoy, Sáenz de Santamaría, Fernández Díaz y el Partido Popular tienen mucho que explicar.https://t.co/HBA8CXPvXd — Carlos Sánchez Mato???? (@carlossmato) 15 de julio de 2019

???? EXCLUSIVA (1) El cerebro de la masacre de #Barcelona fue confidente del #CNI hasta el día del atentado. Un año investigando y ⁦@publico_es⁩ desvela las pruebas sobre la gran incógnita del 17A-2017: el imán de Ripoll. Por ⁦@tableroglobal https://t.co/zKHwq4PrBZ — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) 15 de julio de 2019

Gabriel Rufián, sobre la información publicada hoy de que "el cerebro de la masacre de Las Ramblas fue confidente del CNI hasta el día del atentado": "Exigimos explicaciones, aquí estamos con la democracia (...). Tengas la bandera que tengas en tu balcón, quieres saber" pic.twitter.com/1YCpTyIZA5 — 24h (@24h_tve) 16 de julio de 2019

El cerebro de la masacre de Las Ramblas fue confidente del CNI hasta el día del atentado. ¿Por qué el PP, PSOE y Ciudadanos bloquearon una comisión de investigación en el Congreso?https://t.co/alehQ89fDX — Sol Sánchez???? (@abrazopartio) 16 de julio de 2019

Acabo de ver 'Las Ramblas' en TT y me han dado escalofríos... estoy flipando. — ⚡ Joe ⚡ ???? (@kingxftheclouds) 16 de julio de 2019

Recordo que els partits del 155 es van posar d'acord a bloquejar la investigació parlamentària. És el "no és no" del PSOE a Catalunya el que els fa tancar files i tapar l'escàndol? Urgeixen unes explicacions que fa quasi dos anys que esperem. Sobretot pel respecte a les víctimes. https://t.co/HOFPzq06uL — Carles Puigdemont (@KRLS) 15 de julio de 2019

És un escàndol gravíssim. Exigim explicacions al govern espanyol i que s'assumeixin les més altes responsabilitats. El silenci imposat pels partits del 155 és intolerable. Dos anys després de l'atemptat, les víctimes i tota la ciutadania mereixen respecte i tota la informació. https://t.co/gRVKiKRjnR — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 16 de julio de 2019