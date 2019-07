Durante una entrevista en La Sexta Noche, Carmen Calvo, vicepresidenta en Funciones del Gobierno, aseguró que no ha habido ningún veto a Pablo Iglesias en un hipotético Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos.

Esto choca con el desbloqueo que se produjo en las negociaciones una vez Pablo Iglesias anunciara que se echaba a un lado y renunciaba a estar en el Consejo de Ministros. ¿Si no hubiera hecho eso, se estaría tan cerca de formar equipo Ejecutivo?

Este es el momento en el que Calvo vuelve a la cuestión de los vetos:

Este comentario ha desatado la indignación en redes sociales, que acusan a la política de retractarse y de mentir descaradamente. Julio Rodríguez, que la semana que viene podría ser uno de los elegidos para ocupar un ministerio, ha cargado duramente contra Calvo.

Bdía, "Nuestra posición nunca ha sido contra el señor @Pablo_Iglesias_ " dijo @carmencalvo_ en @SextaNocheTV Hay mentiras que hacen daño aunque luego quieran disimularse con relatos verborrágicos (esos con los que no se quiere decir nada en el mayor tiempo posible).

Parece que es requisito indispensable para ser del PSOE decir algo en TV y después decir lo contrario como si lo anterior no estuviera grabado #GrandePablo por hacer que Sánchez dijera en ARV que el problema eras tú! Feliz domingo Julio!

No era un veto, era un escollo, la madre q os parió.

No soy de Podemos, ni fan acrítica de @Pablo_Iglesias_ Valoro su paso atrás como un acto generoso e inteligente, pero he de decir que el veto del @PSOE y los evidentes malabarismo que están haciendo para mantener el "orden" de siempre me parecen vergonzosos y preocupantes.

— Yayo Herrero (@yayo_herrero) 20 de julio de 2019