”Son peores que los alumnos y las alumnas”: un profesor afea a los diputados que estén con el móvil durante la sesión de investidura

En uno de los días claves de la situación política para los próximos cuatro años de este país, Pedro Sánchez se ha subido a la tribuna del Congreso de los Diputados para afrontar la que es su segunda investidura.

Ya es costumbre que los políticos no presten toda la atención que deberían en el Congreso, hemos visto a Celia Villalobos jugando al Candy Crush y varios políticos dormidos durante sus horas de trabajo.

Esta vez, un profesor ha afeado la actitud de muchos diputados al estar con el teléfono móvil en vez de prestar atención a la sesión de investidura.

El maestro Jagoba Alvarez ha mostrado su descontento con estas palabras: "Son peores que los alumnos y las alumnas". "¿Sabéis lo que es estar años explicando a los alumnos y las alumnas lo que no deben hacer en una presentación y luego ver esto? ¿Explicarles que el oyente también debe tener unas pautas de comportamiento en la escucha y luego ver esto?", ha finalizado muy enfadado.

Los usuarios que han leído el tuit también han criticado la actitud de los diputados.

