Una colilla puede tardar entre 5 y 10 años en degradarse, contamina el mar y sus sustancias tóxicas pueden matar a los animales marinos o acumularse en su estómago.

Una usuaria en Twitter ha denunciado a través de las redes sociales la contaminación que sufren las playas por los restos de cigarro.

La imagen, tomada en la playa de Barcelona, muestra miles de colillas amontonadas para criticar la situación de suciedad medioambiental que se vive actualmente.

Varias ciudades españolas han creado recientemente playas sin humo. Galicia ha sido la comunidad más ambiciosas en este proyecto y han creado una extensa red de playas sin humo que se extienden por toda la región. Otras zonas donde existen playas sin humo son: Asturias, Catalunya, Murcia, Andalucía, Baleares y Canarias.

En algunos municipios, como el de Estepona, hay establecimientos que han propuesto alguna solución como: "por un vaso de colillas recogidas, un vaso de cerveza o refresco".

Del 22 de Julio al 15 de Agosto...un vaso de colillas recogidas en la playa por una cerveza o un refresco 😉 From July 22nd to August 15th... cigarette buts for a beer or a soft drink pic.twitter.com/9bvdCzf4Jz

— Estepona Turismo (@EsteponaTurAyto) 18 de julio de 2019