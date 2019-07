Sánchez, frente al espejo de su famosa entrevista con Évole: las frases que hoy parecen quedar muy lejos

La formación de un Gobierno tras las elecciones generales del 28-A se le está complicando al líder socialista. Pedro Sánchez afronta este martes la segunda sesión del debate de investidura con unas negociaciones estancadas.

La de este martes esta siendo una sesión marcada por el pasado. Porque ni a Gabriel Rufían, portavoz de ERC, ni a Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, se les ha olvidado aquella entrevista que el líder socialista concedió a Jordi Évole en 2016.

"La pregunta es si ustedes nos quieren respetar y ponerse de acuerdo con nosotros", se ha dirigido Rufián: "En definitiva, si ustedes vienen a hacer política. ¿Qué quieren ser?, ¿Qué PSOE del señor Sánchez quieren ser?, ¿será usted el señor Sánchez del "no es no" o el señor Sánchez del no a Iglesias?, ¿Serán ustedes el PSOE de la reprobación a Saénz de Santamaría o serán los de volver a aplicar el 155?, ¿O el señor Sánchez de la moción de censura o el Sánchez que veta las comparecencias del señor Rajoy y el señor Florentino en las comisiones de esta Cámara?"

"Les hago una pregunta para acabar –finalizaba su intervención–, ¿Por qué es mejor una abstención de PP y Ciudadanos a que el señor Iglesias se siente en un ministerio?"

En aquella entrevista, el ahora candidato a la presidencia, detalló las presiones ejercidas por los poderes financieros y el grupo Prisa para que mantuviera un perfil bajo y cediera a una abstención para evitar otros comicios y permitir así la investidura de Mariano Rajoy.

Su "no es no" tras las elecciones del 26 de junio de 2016 bloquearía cualquier salida para formar Gobierno y, además, pondría en jaque la celebración de otras elecciones: las terceras.

#PedroSanchezEnSalvados "Hay medios como El País que me han dicho q si hubiera habido un entendimiento PSOE-Podemos ellos irían en contra". pic.twitter.com/0Q24596oa1 — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) October 30, 2016

Ahora, la historia le pasa factura. Y estas son algunas de aquellas declaraciones que hoy se le vuelven en contra:

El 'no' a Rajoy

"Dudé mucho de si teníamos o no que abstenernos. Y el punto de inflexión fue cuando Rajoy me dijo que no sólo me necesitaba para la investidura, sino para gobernar”

Las presiones de los altos mandos

"Hubo responsables empresariales que trabajaron para que hubiera un Gobierno conservador”

Las presiones de Prisa

"Determinados medios progresistas como 'El País' me han dicho que si hubiera habido un acuerdo entre PSOE y Podemos, lo criticarían e irían en contra. (...) La línea editorial de 'El País' ha sido abusiva e incluso insultante en lo personal, no solamente en lo político”

La independencia de Catalunya

"España es una nación de naciones. Catalunya es una nación dentro de otra nación que es España, como lo es también el País Vasco, y esto es algo de lo que tenemos que hablar y reconocer. (...) Hubo conversaciones con los independentistas catalanes, pero no hablamos del referéndum. (...) La solución va a llegar votando [una reforma constitucional]”

Los errores en las negociaciones con Podemos

"He cometido errores: en el primer Comité Federal taché a Podemos de populistas. No sabía exactamente qué era Podemos. No supe entender la cantidad de gente que quiere renovar la política detrás de Pablo Iglesias. (...) El PSOE debe mirar de tú a tú y trabajar codo con codo con Podemos. Tiene que haber más entendimiento y cooperación".

El discurso de Rufían

"El insulto es la derrota pública de una posición política. Es lamentable, reprochable y criticable”