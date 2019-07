¡Buenas tremendings! Hoy comenzamos con una noticia internacional: Boris Johnson, elegido líder conservador y próximo primer ministro de Reino Unido

Boris Johnson nuevo Primer Ministro de Reino Unido. pic.twitter.com/1uF82HU6JV — Mulo (@AbreCesar23) July 23, 2019

Europe vs. Boris Johnson (UK) pic.twitter.com/XUCx8dZcMJ — Guillermo Rodríguez (@guirodi) July 23, 2019

Boris Johnson elegido lider tory.

Continúa así el legado de Benny Hill como icono representativo inglés. pic.twitter.com/NI8aqr4bqY — Grouchico (@El_Grouchico) July 23, 2019

Cuando pierdes la votación / Cuando ganas la votación pic.twitter.com/MviFiAfAfa — Carl Winslow (@CarlWinslou) July 23, 2019

Genial todo

Trump presidente de Estados Unidos y Boris Johnson primer ministro británico Que puede salir mal ??? pic.twitter.com/eyLw0FlAHT — Antonio_Delgado (@DeMeison) July 23, 2019

Ya aquí en casa, volvemos a hablar de política

No me fío de los políticos. Alguien que lleva traje en verano nunca es de fiar. — Don Arfonzo (@donarfonzo) July 22, 2019

Nada, no ha podido ser. El Congreso ha rechazado investir a Pedro Sánchez en la primera votación

A casita que hace mucho frío — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 24, 2011

No ha podido ser

Arya, ¿qué le decimos a Sánchez para su elección? pic.twitter.com/FZtT5S0oSg — Pipo BB8 ???? (@PipoBB8) July 23, 2019

¿ Qué has sacado en el examen,Pedro ? pic.twitter.com/gSLeQxAqpa — cristina fernandez (@juevesantes) July 23, 2019

-Y cuando acabe la votación, vas y le das un abrazo a Sánchez, que no se diga... pic.twitter.com/pg9woM6DDu — Mulo (@AbreCesar23) July 23, 2019

Un resultado más que previsible, por otro lado

Resumen gráfico de la sesión de Investidura. O, como a a mí me gusta, Embestidura.#SesionDeInvestidura pic.twitter.com/eD72q2uqIB — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) July 23, 2019

Más aún después del tenso debate del lunes

Durísimos los reproches entre Iglesias y Rivera en el debate de investidura. pic.twitter.com/9zCaMQau0a — Kim Jong-un (@norcoreano) July 22, 2019

El candidato ha obtenido 170 votos en contra frente a 124 votos a favor y 52 abstenciones. Aparte de los apoyos del PSOE sólo ha conseguido uno más, el del diputado del PRC

Argumento para película de comedia costumbrista. pic.twitter.com/xHOGuL4pFW — Miguel Anómalo (@Anomalo) July 23, 2019

No es mucho apoyo, no

- Pedro, soy yo. Pedro Sánchez.

- Yo también soy Pedro Sánchez.

- Eres el único que me comprende. Nadie me quiere.

- Debemos gobernar juntos. Solos tú y yo.

- No necesitamos a nadie con el pelazo que tenemos.

- Te quiero, Pedro

- yo te quiero más. Cuelga.

- no, tonto, cuelga tú pic.twitter.com/Sp8k5wzHiS — Chucki (@chuckiclampy) July 23, 2019

Hoy hemos asistido a una nueva jornada de debate. Todos los políticos han tratado de mostrar su mejor cara

"El mismo hotel, la misma habitación pero 2 precios diferentes." pic.twitter.com/bm8yybXTLw — Carl Winslow (@CarlWinslou) July 23, 2019

Ser más falso que una moneda de tres euros.

Definición gráfica. pic.twitter.com/vhi339yo8z — Begotxu (@BegotxuBoo) July 23, 2019

Implante + corona por 19,95 y luce una bonita sonrisa falsa. pic.twitter.com/paDBMzc6mH — robotronk (@robotronk1) July 23, 2019

Remember this guy? This is him now, feel old yet? pic.twitter.com/DI45ebs7iT — ???????????????? ???????? ???????????????? (@absurddheces) July 23, 2019

Las intervenciones de ayer y hoy han sido, por supuesto, de un gran nivel

Muy bien Albert Rivera. pic.twitter.com/arlK91mYYk — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) July 22, 2019

Fantástica réplica de Pablo Casado. pic.twitter.com/zkO1HL5uRz — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) July 22, 2019

Buena réplica de Pedro Sánchez. pic.twitter.com/qbsCF0e9L4 — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) July 22, 2019

Las derechas no, pero el resto de partidos están tratando de empujar buscando ese acuerdo

Aitor Esteban diciéndole a Pedro Sánchez que no le haga la pelota a C's y PP y que se siente a negociar en serio con Podemos. Aitor Esteban es el profesor que pone orden en clase cuando los chavales se desmadran. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) July 23, 2019

Ahora a esperar al jueves, cuando se producirá una nueva votación en la que Sánchez precisa de una mayoría simple: más apoyos que votos en contra.

A qué hora va a perder Pedro Sánchez la segunda votación? — Gúndula ????️‍????️???????? (@vonlichtenkraut) July 23, 2019

La clave sigue siendo si habrá acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos. No se va a saber hasta el último momento, porque esto es todo un juego hasta que llegue la hora de la verdad y se vea quién cede y qué (si es que se cede)

El PSOE preocupado por cederle algún ministerio a Unidas Podemos cuando lo preocupante es que vayamos a elecciones de nuevo y el ministerio lo saquen Abascal y Rivera. — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) July 22, 2019

Ayer ya vimos como está la cosa: Iglesias acusó a Sánchez de proponerles ser un mero decorado de su Gobierno

Claro Pablo, te nombraré responsable del Ministerio de las Cosas que molan. pic.twitter.com/B72NrOIetx — Moe de Triana (@moedetriana) July 23, 2019

Se quejan de que no les ofrecen atribuciones que les permitan llevar a cabo las políticas que quieren hacer

“Pablo, hemos pensado darle el Ministerio del Tiempo a Irene, que la gente últimamente está muy preocupada con esto del calor“. pic.twitter.com/xXTMGs3KWd — Kim Jong-un (@norcoreano) July 23, 2019

Y Echenique dando El Tiempo en La1. En prime time. Los tienen a puntito de convencer. — Pierre (@PierreDoyAlguna) July 23, 2019

Pedro Sánchez está a un paso de ofrecer a Unidas Podemos el Juego del Gobierno y un fuerte aplauso del Congreso. — Carlos Langa (@CarlosLanga) July 23, 2019

El PSOE, por su parte, no sabe qué más hacer

ERC: El PSOE no nos ha hablado.

PNV: El PSOE no nos ha hablado en dos semanas.

UP: El PSOE solo nos ha hablado para ofrecer nada. PSOE: Pero por qué no nos apoyáis, qué más podemos hacer. — El Jueves (@eljueves) July 23, 2019

Cómo pensaba Pedro Sánchez que iba a ser la negociación de última hora? pic.twitter.com/2KkWn7iZkZ — El Ninja De Las Galletas (@Chinobi_Ninja) July 23, 2019

Pedro Sánchez plantea reformar la constitución para que haya un desplegable suyo en bañador https://t.co/6Ll4KKDfBH — El Mundo Today (@elmundotoday) July 23, 2019

Quizá lo de pasarse el debate invitando a las derechas a que le apoyen no haya sido la mejor estrategia

Pues, amigo, tendrán que ceder, porque necesitan el pacto. Salvo que Pedro tenga un as en la manga...

Pedro Sánchez deberá usar su mirada sexy para la siguiente sesión de investidura. pic.twitter.com/pR7Ci16H3h — Grouchico (@El_Grouchico) July 23, 2019

Ahora es cuando Pedro Sánchez coge el coche y va de pueblo en pueblo convenciendo a los votantes de Podemos — Gúndula ????️‍????️???????? (@vonlichtenkraut) July 23, 2019

Si es que la lógica dice que no debería ser tan complicado…

Tantos votos tienen unos, tantos votos tienen los otros. Un pacto de mínimos, se reparten las carteras en función de votos y a funcionar.

Todo lo que no sea llegar a ese acuerdo es que desde el principio se pretendía repetir elecciones. — Galleto Fontanedo. (@Coponnnn) July 23, 2019

En fin, no sabemos nada, todo puede pasar

Después de intentarlo con Rivera y Casado, Pedro Sánchez le pedirá la abstención a Boris Johnson...#Investidurisima — Pasanospoco (@pasanospoco) July 23, 2019

¿Llegará el acuerdo? Es posible si al final se dan las condiciones

Mola bastante la app esa que te enseña cómo será tu cara cuando Pedro Sánchez sea de izquierdas. — Moe de Triana (@moedetriana) July 23, 2019

Confiemos en que llegará. Tarde, pero llegará

"Tarde o temprano llegarán a un acuerdo". pic.twitter.com/QPuYNPM4Tn — Juanma Lamet (@juanmalamet) July 15, 2019

LO ESTÁS VINDO LO ESTÁS RIENDO (LOS MEJORES TUITS DEL DÍA)

Por favor, difusión. Si te llamas Paula y hoy has cogido la línea 6 en Pacífico con tu novio Javier y una chica llamada Sonia a las 9, que sepas que tu novio en realidad es carlista. Cuando te has bajado ha dicho ''Carlos María Isidro es el auténtico heredero al trono'' — Saulbs (@saul__bs) July 19, 2019

mi episodio favorito de caillou pic.twitter.com/K9Bc3goyrX — adrilik (@adrilik) July 21, 2019

—Bienvenidos al curso de relajación.

—¡Empezad ya, hostias! — BING ™ (@Palasrrisas) July 23, 2019