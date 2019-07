Ya lo vimos durante el show montado por Ciudadanos en el Orgullo LGTBI: Arrimadas encarándose y señalando a asistentes a la manifestación (después conocimos la versión de la policía). Las fotografías dieron las vuelta a las redes sociales y acabaron convertidas en memes. En Twitter incluso apareció el hashtag #ARRIMADASMONTAPOLLOS.

En esta ocasión, se trata de un vídeo de la portavoz del partido de Albert Rivera en el Congreso de los Diputados durante el discurso de Pedro Sánchez en el Debate de Investidura. Son sólo unos segundos en cámara lenta. Arrimadas mira desafiante, señala con el dedo y hace el inequívoco gesto de ordenar a alguien que se vaya. Después cierra los ojos mientras asiente burlona y finalmente hace una suerte de figura con la mano, que recuerda al clásico gesto italiano.

El vídeo se ha hecho viral y decenas de tuiteros están haciendo memes, chistes y comentarios.

"Me he quedao con tu cara quillo, te vi a da pal pelo, y ti va a cagá" Inés Arrimadas, parlamentaria y filósofa.

No me quiero ni imaginar los espectáculos absolutamente vergonzosos y lamentables que puede llegar a protagonizar la Arrimadas como portavoz de Ciudadanos... ???????????????????????????????????????? pic.twitter.com/jj6kBWZb1w

Hoy me he levantado más 'ilusionao' que el día que regalaron una navaja de Albacete a Inés Arrimadas.

Es evidente que los políticos que hoy se rasgan las vestiduras por la actitud de @InesArrimadas no han seguido la actualidad política catalana desde 2012.

Lo he visto en el debate. Se lo dedicaba a Sánchez. Esta mujer viene a la política a hacer sentir mal a la gente. Es hiriente, despectiva, altiva,... Hace buenos a muchos de sus socios. No entiendo (o sí) como no está en Vox.

— Andrés Serrano (@andsermar) July 23, 2019