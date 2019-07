De exigir cinco años en el padrón para poder cobrar ayudas sociales a empadronarse en un pueblo de Segovia para poder ser senador por una comunidad en la que no has vivido nunca, tras no haber salido elegido en la tuya. Hay que ver qué vueltas da la vida, en concreto la de Javier Maroto.

El secretario de Organización del PP fue colocado este martes como senador por designación autonómica de Castilla y León gracias a la inestimable ayuda en forma de votos de Ciudadanos. Maroto se presentó como cabeza de lista de su formación en Álava el pasado 28A pero el PP, por primera vez desde 1989, no logró ni un escaño por esta provincia. Para no quedarse sin puesto ha tenido que empadronarse en la comunidad castellanoleonesa. En concreto, lo ha hecho en un pueblo de unos 100 habitantes llamado Sotosalbos (para más señas, el pueblo del secretario del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez).

El PSOE ya ha denunciado la situación: “La ley exige que para empadronarse en un lugar, vivas allí. Maroto no vive ni va a vivir en Castilla y León”, ha asegurado el líder socialista en la comunidad, Luis Tudanca.

- Me he empadronado en Segovia, Andrea.

+ Ya lo sé, Maroto, para que te recoloquen en el senado.

- ¿Conoces alguna academia donde me enseñen a hablar castellanoleonés? pic.twitter.com/EaDfeXTrwQ — Carl Winslow (@CarlWinslou) July 19, 2019

Pero que Maroto no te venda la moto. Un breve repaso a la hemeroteca (lo llamaremos Maldita Marototeca) nos muestra lo que él mismo decía en 2011 sobre los empadronamientos. “Hay que frenar el efecto llamada”, opinaba. El entonces candidato a la alcaldía de Vitoria pedía que para cobrar ayudas sociales hubiese que estar empadronado al menos cinco años en la ciudad y proponía además revisar los datos del padrón para comprobar si coincidían con la residencia real. "Son innumerables los casos en los que los perceptores se empadronan y no vuelven a la ciudad”, aseguraba, como puede verse, por ejemplo, en esta noticia de 2011 en El Mundo.

Varios tuiteros han caído en la contradicción y lo han denunciado. Otros muchos también han ironizado sobre cómo representará a los castellanoleoneses un político que nunca ha vivido en esa comunidad.

¿Y qué mas "ayuda social" que una "paguita" de senador? — César Alonso (@CsarCesaralonso) July 24, 2019

Harto de toda esa gente que viene de fuera a empadronarse y vivir del cuento. pic.twitter.com/LDCJQmmANd — Anacleto Panceto (@Xuxipc) July 24, 2019

Maroto se ha empadronado en Segovia para vivir de las ayudas. pic.twitter.com/GRgLfWm4Sb — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) July 18, 2019

Hay Maroto que mala es la vida que te hace cambiar de principios https://t.co/Ov2lC9CQM9 — ???????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????? (@JMLechuga) July 24, 2019

Maroto exigirá 5 años en el padrón para poder cobrar ayudas sociales. Cuéntame cómo te ha ido y si has conocido la felicidad.

https://t.co/OE5UdNnSwS — Julio Embid (@julioembid) July 24, 2019

Tú no puedes falsear el padrón para conseguir una plaza en el cole de tu hijo, pero él si puede falsear el suyo para conseguir plaza y sueldo en el Senado https://t.co/fwdysk16Az — Rodrigo Terrasa (@rterrasa) July 19, 2019

Maroto se ha empadronado en Segovia para seguir sirviendo a este país, no porque quiera continuar chupando del bote, que hay que explicároslo todo. — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) July 19, 2019

Dice Maroto que vascos somos todos, también los segovianos. — Don Mitxel Erregea (@DonMitxel_VI) July 24, 2019

Casado coloca a Maroto como senador por una comunidad autónoma en la que nunca ha vivido, pero solo para que veáis que los de Podemos han venido única y exclusivamente a vivir de la política. https://t.co/FnfSnrw0GC — Doña Merkel ???????? ???????? ???????? ???????? (@GobernoAlem) July 18, 2019

Javier Maroto, que ya se ha empadronado en Segovia, será senador por Castilla y León.

Ya lo advirtió en campaña electoral: “Por VITORIA y ÁLAVA, siempre”. pic.twitter.com/KJmiiEd64G — Igor Meltxor (@IgorMeltxor) July 18, 2019

Oye Maroto, ¿tu residencia y tu domicilio habitual era Segovia?

Suena a fraude y si alguien investigase seriamente te quedarías sin padrón y sin plaza en el senado. pic.twitter.com/PFjKvtrJkq — Voz Insolente (@vozinsolente) July 24, 2019

Imágenes del cierre de campaña de Maroto. pic.twitter.com/n3gmmC2cAc — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) July 18, 2019

MAROTO, ¿CUÁNTOS ARCOS TIENE EL ACUEDUCTO DE SEGOVIA? — Revista Mongolia (@revistamongolia) July 24, 2019