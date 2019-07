Negociaciones totalmente rotas a esta hora entre PSOE y Podemos. Anoche los de Sánchez filtraron un documento con las supuestas “exigencias” de Podemos y todo se fue al traste. Los socialistas aseguran que en su última oferta ofrecieron una vicepresidencia y tres ministerios: Vivienda y Economía Social; Sanidad, Asuntos Sociales y Consumo; y un Ministerio de Igualdad.

Pero los tuiteros conocen la auténtica intrahistoria y los ministerios que se han barajado en las negociaciones. Son estos:

— Serás el encargado del Ministerio del Tiempo. — Eso es una serie de televisión. — Isi is ini sirii di tilivisiin. pic.twitter.com/hc8dNrCzWj

-Imagínatelo: Ministro de Gurbundios. -No lo veo, Pedro. ¿Qué hace exactamente ese ministerio? -Su labor es fundamental, desarrolla flagorcios y furiclodios. -Déjame llamar a Echenique que no lo tengo claro. -Echenique ministro de Trágulas. pic.twitter.com/9oTNWihxEg

—Te voy a dar el ministerio de peluquería. —Eso no existe, Pedro. —Joder, así no se puede negociar. pic.twitter.com/YelMNBT3jt

A nosotros nos han filtrado que la última propuesta para UP es: tres vicepresidencias, Sanidad y promesa firmada ante notario que cuando llame la CEOE a Moncloa no cogerán ellos el teléfono.

- A ver Pablo. Si es MI nisterio, no puede ser tuyo. - ¿Qué dices? - Es bien sencillo, en todo caso sería TU nisterio. - ¿Pero qué hablas? - MINISTERIO, TUNISTERIO. - La culpa es mía por venir a hablar con esta peña. - Y yo tendré MInistras y lo tuyo serán TUnistras... pic.twitter.com/wa7v432Lu9

No sé de qué se queja Pablo Iglesias, si Pedro Sánchez le ofreció los ministerios de Estarse Calladito, de No Pintar Nada, de Decoración y de Recibir Palos.

-Pablo, esta es mi propuesta: Echenique vicepresidente. -¿Por qué él? -Todo saldría rodado. -Pedro... -Iría sobre ruedas. -Por favor... -El motor del gobierno. -Basta. -Vas a perder una oportunidad: El que fue a Sevilla perdió su silla. -No te soporto. pic.twitter.com/ncpgPW97NB

-Y para Irene la vicepresidencia de Fraggle Rock. -Eso no existe, Pedro. -Es el centro del universo. Un lugar maravilloso excavado en la roca. -Para, por favor. -Gobernaríais a los curries y a los nabucodonosorcitos. -Me voy. pic.twitter.com/wj4b3qCt35

A mí me ofrecen AGRICULTURA Y PESCA y me entrego apasionadamente a la causa sin pensarlo.

-Pablo, te puedo ofrecer el Ministerio del Pelazo. -Eso te lo has inventado, Pedro. -El Ministerio de la chepa. -Pedro... -El Ministerio de la gente que le queda mal toda la ropa que se pone. -Basta. pic.twitter.com/wqfabYU9PK

-Pablo, escoge una mano y que la suerte decida qué ministerio os doy. -Las tienes abiertas y no tienen nada. -Exacto. pic.twitter.com/03XlQTMgWG

-A la gente le encantan -No sé Pedro, no lo veo -Tu propio carrito, a la entrada del congreso... -¿Y dices que EEUU también tiene Ministerio del Perrito Caliente? -¡Y es el más importante de todos! pic.twitter.com/F2U0gqY2An

- ¿Qué te parece el ministerio del tello? - ¿Ese cual es? - El que me va de los cojones al cuello. - ¿Es tu última oferta? - Efectiviguonder. pic.twitter.com/T0VccYBooT

- Pues ya lo he conseguido, Pablo, en esta temporada presentarás la Nave del Misterio. - Un ministerio, Pedro, un ministerio. - Te vas a mear en Iker, Pablo. pic.twitter.com/9D5gLUxUNr

— Que sí, Pablo, hombre, que el Ministerio del Tiempo te va a gustar mucho, ya verás... — Deja de vacilarme, Pedro, esto no es serio... — ...puedes ir al pasado, conocer a la Pasionaria, a Carrillo de joven y otros muchos de tus amiguitos comunistas... — Basta. pic.twitter.com/Hdu2uvjXHo

-Escucha esto, Pablo, y visualiza: "Ministerio de Teto" ¿a que suena bien? -No sé, no lo tengo claro ¿qué competencias tendría? -Que tú te agachas y yo te la meto jajajajaja -Que ioputa -¿Y "Ministerio de la Piragua", como el de Teto pero debajo del agua? jojojojo pic.twitter.com/g8A6JKD6wd

- Entonces cómo me decías que se llamaba el ministerio nuevo?

- No te lo dije, p k kieres saber eso jaja saludos.

- No, en serio, cómo se llama.

- En serio te lo estoy diciendo. Ministerio de p k kieres saber eso jaja saludos. pic.twitter.com/5nM6z6RcNA

