Al final no pudo ser

— Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión...

— ¿Has visto al PSOE y a Unidas Podemos llegar a un acuerdo?

— No, eso no.

DEP Rutger Hauer pic.twitter.com/aGzfn50wiF — SR.VEGETAL (@mejorchef) July 24, 2019

"Pablo me dijo que no otra vez" pic.twitter.com/mq7BczV9Cf — Anacleto Panceto (@Xuxipc) July 25, 2019

Se veía venir

Inés ya nos anticipó el resultado de la segunda votación para la investidura de Pedro Sánchez. pic.twitter.com/oPYAvvzCHK — ???????????????????????? ????️‍???? (@Arezno) July 25, 2019

LA IZQUIERDA NO SE PONE DE ACUERDO. ESTO CON FRANCO YA PASABA. — SEÑORA FRANQUISTA (@seorafranquista) July 24, 2019

El español de izquierdas es el único animal que tropieza 36 veces con la misma piedra. — Sergi Bellver (@SergiBellver) July 25, 2019

La investidura de Pedro Sánchez sólo ha logrado los votos del PSOE y los del diputado del Partido Regionalista de Cantabria. Por resumir

El del PRC mandando un cuervo a Revilla para informar que no ha salido su estrategia. — Johnny Perovic (@juanpetooloko) July 25, 2019

Presentarte a la investidura, que solo te apoye un diputado de otro partido y decir que es culpa de todos los demás. Ya hay que tenerlos bien gordos. — El Jueves (@eljueves) July 25, 2019

124 síes, 155 noes y 67 abstenciones

155 en contra. La vida. — Quique Peinado (@quiquepeinado) July 25, 2019

La cosa ha acabado… En fin

El PSOE y Podemos negociando.

(Dramatización) pic.twitter.com/hcaJWeBBDA — Javier Durán (@tortondo) July 25, 2019

Pues para ser una banda, como dice Rivera, se han separado antes de sacar el primer disco — Javi Pulido (@javipulido) July 25, 2019

Las derechas, frotándose las manos

El trifachito tiene el trabajo más fácil del mundo: ESPERAR. — MoiCamacho® (@Moicamacho) July 25, 2019

Imágenes exclusivas de Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal tras la investidura fallida de Pedro Sánchez. pic.twitter.com/4YoeS5uTmF — FELIPE VI (FAKE) (@MajestadFelipe) July 25, 2019

Los Corleone frotándose las manos para noviembre. pic.twitter.com/niFtc6uP1E — Anita Botwin (@AnitaBotwin) July 25, 2019

Pablo Casado le ha pedido a Siri que le empiece a llamar ‘Presidente’. — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) July 25, 2019

Os resumo en tres palabras lo de hoy: GANA LA BANCA#SesionDeInvestidura — Galleto Fontanedo. (@Coponnnn) July 25, 2019

Queridos líderes de la izquierda… ¿Os habéis dado cuenta de lo que está sobre nuestras cabezas?

España no puede estar pasando https://t.co/YPGCv1O7xR — Brioche (@BrioEnfurecida) July 25, 2019

Gobierno 2020 en España: Presidente: Pablo Casado; vicepresidente: Albert Rivera. Ministro de cultura, defensa, interior, religión y fe (nueva creación), asuntos exteriores e igualdad: Santiago Abascal. — Señorita Puri (@SenoritaPuri) July 25, 2019

Vamos, que una mierda todo

—Acaba de hacer usted un resumen perfecto de la situación política española.

—Yo solo me he tirado un pedo.

—No se quite méritos, caballero. — Pelícano manchú????‍☠️ (@Mortimer_Fu) July 23, 2019

Menudo espectáculo

Si Marx hubiera estado hoy presente en el Congreso... pic.twitter.com/FJo6cGYfUk — Pipo BB8 ???? (@PipoBB8) July 25, 2019

Los votantes dieron una lección en las urnas para echar a las derechos y los políticos, una vez más…

El orgullo de España el 28 de abril. La vergüenza de la política el 25 de julio. — Álvaro Celorio (@Alvaro_Celorio) July 25, 2019

Y mágicamente tu voto a la izquierda para parar al trifachito acaba de desaparecer.#Nianonianoná pic.twitter.com/VoecDCKlm5 — Javier Durán (@tortondo) July 25, 2019

Es una irresponsabilidad histórica haber convertido todo el alivio, la alegría y hasta la esperanza con la que respiramos el 28 de abril en tristeza e irritación. — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) July 25, 2019

Hoy pierde la lucha contra la violencia de género...

Hoy pierde el feminismo...

Hoy pierde la lucha contra la homofobia...

Hoy pierde la lucha contra el racismo...

Hoy pierde la lucha contra el fascismo... Hoy de nuevo vuelve a perder la IZQUIERDA. #InvestiduraRTVE25J — Adrià Huertas (@adriahuertas19) July 25, 2019

Además de la peor forma posible, poniendo dinamita en los pilares del puente

¡Faltaba Adriana Lastra dinamitándolo todo! pic.twitter.com/nH9NFkbeR2 — Concejala D Festejos (@Concejajala) July 25, 2019

He visto palabras de Amaia Montero a Malú más cariñosas que las Adriana Lastra a Pablo Iglesias. — Kim Jong-un (@norcoreano) July 25, 2019

Adriana Lastra acaba de encender la cerilla después de que el PSOE lo haya rociado todo con gasolina. — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) July 25, 2019

Bueno, pues escuchando a Carmen Calvo queda claro que es culpa de todos los demás. — Quique Peinado (@quiquepeinado) July 25, 2019

Y con algunas mentiras de por medio

El documento de las peticiones de Unidas Podemos y el de las propuestas del PSOE salieron de Vicepresidencia del Gobierno según los metadatos. Carmen Calvo ha negado hoy en varias ocasiones haber hecho filtraciones.https://t.co/vD785dNtLQ — MALDITO DATO (@MalditoDato) July 25, 2019

La pregunta es: ¿Alguna vez hubo ganas de llegar a un acuerdo?

Tengo menos ganas de currar que el PSOE de llegar a un acuerdo con UP. — Galleto Fontanedo. (@Coponnnn) July 25, 2019

He visto un ratillo del debate de investidura y, por su tonillo, actitud e interpelaciones entiendo que el PSOE quiere un gobierno de coalición tanto como yo sacarme las muelas con unas tenazas. — Pepe Colubi (@pepecolubi) July 25, 2019

El PSOE se ha pasado 3 meses sin mover un dedo. Han ido a la investidura sin apoyo alguno. A esta hora aún no han conseguido ninguno. Han pedido a Iglesias que se aparte y lo ha hecho. Pero dice Carmen Calvo que la culpa es de los demás. Que si quiere bolsa, señora. — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) July 25, 2019

Por el desarrollo y las formas no lo ha parecido

Esto es tremendo. TRE MEN DO. pic.twitter.com/0ulXHr730J — El del Teto (@eldelteto) July 25, 2019

Ministerio de Estado en que tengo aquí colgado. — La Madre de Brian (@LaMadredeBrian) July 25, 2019

- ¿Podemos pidió el CNI?

- NO

- ¿Interior?

- Tampoco

- ¿Qué quieren entonces?

- Ministerios para hacer un programa social, justo, progresista y feminista: Trabajo, Hacienda, Igualdad y Transición Ecológica!

- ¡JOPUTAS me fastidiaron el relato!#PedroNoQuiere pic.twitter.com/IxEjQHKh4D — Esparroquí ???????????????????????????? (@Esparroqui) July 24, 2019

Que si Iglesias no, que si ministerios de Estado no, que si Ciencia no, que si Trabajo ni hablar…

Como sigan bajando propuestas va a llegar un momento donde Pablo Iglesias lo único que le va a pedir a Sanchez es que le invite a cenar para formar gobierno y probablemente Pedro diga que de qué cojones va que esto es intolerable — Ibai (@LVPibai) July 25, 2019

A veces parecía que estábamos viendo una pugna por el relato para cuando todo fracasara

Un relato da de comer, pero no alimenta. — Pablo Simón (@kanciller) July 25, 2019

Tanta lucha por el relato y el único relato que queda hoy, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, es uno de decepción y fracaso, de reproches y desconfianzas. De un relato de ilusión a uno de derrota. Mirad las caras de la derecha. Si hay elecciones, lo pagareis en las urnas. — Carlos Bardem Oficial (@carlosbardem) July 25, 2019

Pedro Sánchez ofreció algunos ministerios

Última oferta de Sánchez: Errejón procónsul de Soria, Echenique director de la DGT y dos segundas rondas del draft en las próximas elecciones. — Kim Jong-un (@norcoreano) July 25, 2019

-Silos, Yuste y Monserrat. Es mi última oferta.

-No entiendo, Pedro.

-3 monasterios, lo acordado. pic.twitter.com/r043kbAhSw — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) July 25, 2019

Otros no

Exteriores, no.; Justicia, no.; Interior, no; Defensa, no; Tampoco competencias en Hacienda ni en Trabajo ni en Transición Ecológica ni en Igualdad... pero la negociacion era para un gobierno de coalicion, no? — Esther Palomera (@estherpalomera) July 24, 2019

La negociación fue dura

Lo de Carmen Calvo saliendo de la negociación con Podemos ya lo predijo Caravaggio. pic.twitter.com/4mBIFYnvAn — George Kaplan (@GeorgeKplan) July 25, 2019

Las negociaciones están siendo una locura pic.twitter.com/iqpZHkVdFi — Carl Winslow (@CarlWinslou) July 25, 2019

Ayer el PSOE se levantó de la mesa, filtró un documento para apoyar su tesis y dejó una última oferta en el aire

"Pablo, esta es mi última oferta: yo gobierno y tú miras cómo gobierno". pic.twitter.com/qgrW2oEx3p — Anacleto Panceto (@Xuxipc) July 25, 2019

Según dicen, el Ministerio de Trabajo fue el gran escollo

-Ministerio de dar la bienvenida a los meses.

-¿Estás de broma, Pedro?

- Has empezado tú con lo del ministerio de Trabajo. pic.twitter.com/CfgsemfH0R — Retrete tuitero (@retretuit) July 25, 2019

Renuncio al Ministerio de Trabajo a cambio de un abrazo — El Hematocrítico (@hematocritico) July 25, 2019

Desde Unidas Podemos aseguran que los socialistas rechazaron darle el Ministerio o competencias de Trabajo argumentando que los de Iglesias eran inquietantes para la Patronal

¿Y con los votos de la CEOE no le da a Sánchez? — Armando el pollo (@Arma_pollo) July 25, 2019

El día que votemos bien le diremos al PSOE No os podemos dar Trabajo, sois inquietantes para la lucha obrera. — Don Mitxel Erregea (@DonMitxel_VI) July 24, 2019

Ser inquietante par la CEOE es lo mínimo que se le puede pedir a un partido de izquierdas. — Guille Galván (@galvanguiller) July 24, 2019

No te puedo dar el ministerio del tiempo, Pablo, inquietas a Jordi Hurtado.. pic.twitter.com/a0YterPFKt — Alfilo de la Brecha (@LfilodelabrechA) July 25, 2019

El Circulo de Empresarios dice que no ha presionado, pero también manda el mensaje de que prefiere elecciones que un Gobierno PSOE-Podemos

Desmentimos presiones al PSOE para que no pacte con UP pero no queremos que el PSOE pacte con UP. La cara de hormigón armado. https://t.co/5ZhgWuTbeq — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) July 25, 2019

Y hoy se precipitó todo

En su discurso, Sánchez ha dicho que no iba a “renunciar a sus principios”.

Intentó gobernar con Albert Rivera de vicepresidente :______________) https://t.co/KIsaHfuoCb — Javier Padilla (@javierpadillab) July 25, 2019

Pregunta: a qué convicciones renunciaba Pedro Sánchez sí gobernaba con Unidas Podemos? — Rosa María Artal???? (@rosamariaartal) July 25, 2019

Aunque sirvió para poco, Rufián puso un poco de sensatez

"Señor Rivera, aquí un miembro de la banda. Entiendo que ir con el señor Abascal no es ir en una banda, es ir con un comando" y otras frases de @gabrielrufian en la sesión de investidura. pic.twitter.com/IdBNHODYpC — El HuffPost (@ElHuffPost) July 25, 2019

Rufián, templado, dialogante y lleno de sentido común. Esperemos que alguien le haya escuchado y tomado nota en el hemiciclo. — Virginia P. Alonso (@Virginiapalonso) July 25, 2019

Que el tío que se llevó una impresora al Congreso sea hoy el más sensato, solo puede significar una cosa: estamos jodidos. — Dani Bordas (@DaniBordas) July 25, 2019

Hoy Gabriel Rufián parece un hombre de Estado. — carmen juan (@mcarmenjuan) July 25, 2019

Y ahora, ¿qué?

15:35: España se queda sin gobierno.

16:50: Boris Johnson desembarca con 56 buques de guerra en Gibraltar.

18:10: Los 300.000 soldados ingleses infiltrados como turistas en la Costa del Sol saltan de sus balcones con paracaídas.

19:30: James Rhodes iza la Union Jack en Moncloa. — Kim Jong-un (@norcoreano) July 25, 2019

Pues a saber…

Lo único que se puede dar por sentado ahora mismo es a Echenique. — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) July 25, 2019

Por el momento ya hay unas cuantas repercusiones negativas sí o sí

El Rey al enterarse que tendrá que trabajar por segundo día en lo que va de año. pic.twitter.com/QYGq0gWv0n — El del Teto (@eldelteto) July 25, 2019

Aún hay tiempo, hasta septiembre

Lo que no saben ni Iglesias ni Sánchez es que cuando te quedan para septiembre no te puedes ir de vacaciones. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) July 25, 2019

Todo el mundo estará muy pendiente

Errejòn debe estar ya calentando la banda — Esther Palomera (@estherpalomera) July 25, 2019

Es el momento de crear otro partido de izquierdas desde alguna de las 900 esciciones actuales, ¿qué puede salir mal? — Bernat Castro ???? (@Berlustinho) July 25, 2019

Y si no… ¿Otra vez elecciones? Uf…

Una vez más nos vuelven a trasladar la responsabilidad, nosotros ya cumplimos en abril, señoridas. — Alfrego® (@Alfred_ego) July 25, 2019

"Pues yo, si hay que votar otra vez, me quedo en casa". Cabrones, que es meter un papel en una urna, no varear catorce olivos. — Siberet (@SiberetSiberet) July 25, 2019

A todo esto: si hubiera elecciones en noviembre yo iría a votar. Lo mismo que voté en abril. Pues eso. — Roberto Enríquez (Bob Pop) (@BobPopVeTV) July 25, 2019

Voy a volver a ir votar por vuestra incompetencia para llegar a un acuerdo por... pic.twitter.com/y26O1FobcG — Javier Durán (@tortondo) July 25, 2019

¡Busquen soluciones! ¡Seguro que las hay!