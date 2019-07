¿Es ‘El Rey León’ un plagio descarado?

La nueva película de El Rey León, dirigida por Jon Favreau, ha vuelto a poner sobre el escenario virtual una cuestión que desde hace muchos años se ha venido denunciando: ¿Es la historia de Simba un plagio?

El antecedente que hace levantar sospechas viene de Japón y en forma de anime. El protagonista de esa historia asiática se llama Kimba, un nombre cuanto menos parecido al del protagonista de Disney.

El anime, estrenado en 1965, tiene similitudes que siempre se han denunciado, pero gracias a las redes sociales se difunden como la pólvora.

"Kimba the White Lion" (1965)....and something else... pic.twitter.com/lEn54iAn5E

Osamu Tezuka, a Japanese animator, created the anime, "Kimba the White Lion," in 1965. Disney claims they knew nothing about Tezuka & prided that the Lion King was original content.

“While others search for what they can take, a true king searches for what he can give.”

-Mufasa pic.twitter.com/HxoVpByOu7

— boop (@boopyape) July 22, 2019