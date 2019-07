Rapapolvo a Sánchez e Iglesias por parte de personajes públicos de izquierdas: “Tantos estudios, para esto. No tenéis perdón”

La sesión de investidura de ayer dejó cientos de comentarios en las redes sociales. Muchas personas mostraron su decepción por la imposibilidad de pacto de la izquierda y recordaron a los políticos del PSOE y Podemos que se arrepentirán de lo que ha sucedido.

Entre las voces decepcionadas se encontraban las de personajes públicos de este país. Actores, cantantes y escritores mostraron su decepción por el nulo entendimiento de las fuerzas de izquierdas.

El actor Antonio de la Torre ha sido rotundo: “Siempre he votado progresista (en 2004 lo hice por Zapatero), pero si por falta de acuerdo vamos a nuevas elecciones, no lo haré esta vez. #PactoPSOE-UP”.

Siempre he votado progresista (en 2004 lo hice por Zapatero), pero si por falta de acuerdo vamos a nuevas elecciones, no lo haré esta vez. #PactoPSOE-UP

— Antonio de la torre (@atorrem) July 25, 2019