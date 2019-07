El periódico El Mundo ha publicado un reportaje firmado por Lucas de Cal que ha desatado a las redes sociales. El periodista lleva a cabo una entrevista a una prima tercera de Irene Montero con un titular que reza: "Queremos mucho a la niña, pero no está para vicepresidenta".

El enfoque no ha gustado a muchos periodistas y tuiteros, que han cargado duramente contra él. La irónica frase "la edad de oro del periodismo" hoy ha sido más que repetida. La entrevista se vende en la portada en papel del rotativo de Unidad Editorial.

No es el primer ataque a la figura de Irene Montero. Las críticas e intentos de desprestigio han aumentado desde que sonaba para ocupar la Vicepresidencia de España.

Hay voces que han reflexionado sobre ello y critican esta manera de informar: "Cuñadismo + realismo mágico", comenta el periodista Daniel Burgui.

Otros se han acordado de Jorge Bustos, jefe de opinión de El Mundo. Otros se toman a broma la búsqueda de alguien que hable mal de Montero: "Solo ha tenido que acudir a 4 generaciones para encontrar a un "familiar" que dijera lo que él quiere oír", asegura aun tuitero.

Publica El Mundo que Irene Montero no da para vicepresidenta...perdón esta no es la foto que... pic.twitter.com/yFSxTlfwsJ

- Rápido que la gente ya no entiende porque no puede haber un gobierno de coalición con UP, hay que sacar algo...

• Hay una prima tercera de Irene Montero que dice que..

- me vale pic.twitter.com/jhvs4DqfcT

— Bastet (@Bastetlove3) July 28, 2019