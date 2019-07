El Diario de Jerez ha publicado una noticia sobre uno de sus vecinos titulada: “Un jerezano y su marido tienen a su primer hijo, por gestación subrogada, en Canadá”. Lo que más revuelo ha generado en redes ha sido la imagen que acompañaba la noticia. En la fotografía se puede ver a uno de ellos tumbado en una camilla y con una bata de hospital como si hubiese sido él el que hubiese parido. A su lado, se encuentran la madre del niño y el otro miembro de la pareja.

Muchas personas han comparado la imagen con la mítica serie “El cuento de la criada”. En la serie, las mujeres que pueden tener hijos deben parir para aquellas parejas que no pueden hacerlo y, durante el parto, las mujeres que están esperando el hijo de otra, se colocan a su lado con las piernas abiertas como si ellas fuesen las que están dando a luz.

Las críticas han sido muy contundentes y muchos seguidores han explicado que la gestación subrogada debe llamarse vientres de alquiler, una práctica que no está permitida en España, aunque Ciudadanos sí que la apoya y pide su legalización. La postura del partido naranja no levanta mucha simpatía, ya que los grandes partidos sí que muestran su negativa ante los vientres de alquiler.

No lo tienen, ellos no parieron, lo compraron, vientre de alquiler y es ilegal en España. El lenguaje señores no es inocente, asco de periodismo (?).

— Lola Sanchez (@LolaSsomoza) July 28, 2019