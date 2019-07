Vuelve a repetirse la historia: un hombre diciendo a las mujeres lo que deben hacer con sus cuerpos. En este caso se trata del youtuber Joan Planas, ya conocido por defender en sus videos a los miembros de la Manada, los cinco violadores condenados a 15 años de prisión por el Supremo. Este youtuber publicó este lunes un hilo de Twitter criticando a Leticia Dolera por una foto en la que mostraba sus axilas sin depilar. La actriz y directora lo había publicado tras los comentarios machistas de un concejal del PP sobre los “pelos del sobaco” de Irene Montero.

En su hilo, Planas, que luce una poblada barba, sostiene que no depilarse es “una guarrada”. En un tono falton, asegura que “gracias a Leticia ahora será más fácil detectar a las mujeres que se comportan como ovejas” y remata sus ‘argumentos’ con la frase: “Dedicado a todas las feministas y luego una ducha que creo que tampoco os gusta ir limpias”. También incluye un vídeo en el que como si hablara con niños pequeños dice: “Feministas es muy sencillo, no os asustéis. Máquina y así”.

Pues aquí, con el sobaco más afeitado que @LeticiaDolera que además en verano se está más cómodo.

A mi es que me gusta actuar según lo que me gusta no según la moda irracional del momento... gracias a Leticia ahora será más fácil detectar mujeres que se comportan como ovejas. pic.twitter.com/IjApGkb3Z3

— Joan Planas (@joanplanas) July 29, 2019