Los que han sido padres saben bien qué significa criar a un hijo. Disfrutar viéndoles crecer, tratar de inculcarles valores y darles educación, pero también lidiar con sus problemas y, a veces, con sus caprichos y arrebatos. ¿Cómo actuar en estos casos? El nutricionista Julio Basulto se ha metido en este espinoso asunto en un tuit en el que muestra las “frases que algunos padres han gritado a sus hijos" en su presencia.

Llevo unos días yendo a la playa y he anotado las frases que algunos padres han gritado a sus hijos en mi presencia. Padres que ignoran (o, peor aún, obvian) que "tratar mal" se parece mucho a "maltratar". Padres que olvidan que sus hijos, muy probablemente, no olvidarán. pic.twitter.com/fATtbZqfrA — Julio Basulto (@JulioBasulto_DN) July 30, 2019

Basulto critica frases como “Mírame a la cara cuando te hablo”, “Pídeme perdón o ya verás” o “Escúchame bien lo que te voy a decir” y asegura que "tratar mal se parece mucho a maltratar". Su mensaje se ha llenado de críticas que le tildan de exagerado y aseguran que educar a un hijo también es abroncarle. El hilo ha generado un debate sobre la educación de los hijos.

Pregunta real, has criado a hijos pequeños? — Lupe (@Lupe_) July 31, 2019

claro, sobre todo cuando se ponen histéricos, te vacilan a propósito queriendo molestarte y hacerte enfadar... ahí, lo normal, es sentarte en plena playa a razonar con él XDDD — EvaLuna (@EvaLunaMad) July 31, 2019

Y lo de la insinuación de maltrato también, regular. — Lupe (@Lupe_) July 31, 2019

Pues yo de lo primero que aprendí al tener hijos fue a no juzgar a otros padres porque desconozco completamente la vida y las circunstancias de los demás — Eipoch (@Eipoch) July 31, 2019

Julio, aquí te has venido muy arriba, vale que entiendas de nutrición y ayudes a mucha gente con la información que das, pero rizar el rizo hasta el punto de analizar cada palabra de un padre a un hijo concluyendo con un "no olvidarán".. Vaya broma. — Edu CG. (@KamyKraZ) July 30, 2019

No estoy de acuerdo con lo que dices, los niños no son tan frágiles, las "amenazas" y "hostilidades" con que se les educa es prepararlos para una vida llena de hostilidades reales que enfrentaran en sus vidas. — Alejandro Arturo Flores Morales (@arthuraleks) July 31, 2019

Y yo pensando que mirar a la cara cuando alguien te habla es educación... — Alba (@AlbyyxAt) July 31, 2019

A los niños podemos hablarles, igual que hablamos al resto de adultos. No hace falta tener un idioma especial con ellos. Antes de decir una frase de esas, pensemos si se la diríamos a un compañero de trabajo, o a nuestra pareja, o a un vecino... — Sebastián Espuny (@sebasespuny) July 31, 2019

Asi luego teneis unos crios que no aguanta nadie y que teneis que dejar con el iPad todo el dia no les vayais a “maltratar”. — Sr. Conejo (孙海林) (@SunHailin2) July 31, 2019

Maltratar a un hijo es dejarle hacer lo que le dé la real gana sin inculcarle un mínimo de autoridad. Eso sí que lo hará un adulto desgraciado y no cantarle las cuarenta de cuando en cuando. — El Señor Oscuro del Có (@SogueroF) July 31, 2019

A mí, mis padres me abrían la puerta para salir del coche,me pedían por favor, genuflexos, que les hiciera caso,y cuando pasaba de lo que me estaban diciendo,se iban a llorar a un rincón, no sin antes pedirme por burofax atención Enga ya!Más de una me he llevao

Más los quiero! — SOY TU CUÑAO (@Yo_soy_erPoli) July 31, 2019

Menuda chorrada.

Pero te doy la razón en algo, probablemente no las olvidarán y ellos se las repetiran a sus hijos cuando se porten mal, no obedezca, o no presten atención. Y no pasará absolutamente nada! — Guilleonidas (@_guilleonidas) July 31, 2019

El problema hoy es que no queremos que nuestros hijos pierdan, se caigan, se enfaden, se frustren, se depriman, asuman la autoridad de otro, apliquen y obedezcan normas...que no tiene que conllevar maltrato alguno.

Cuando crezcan obtendremos como consecuencia hijos mezquinos. — Al-Garrobo (@GarroboXXI) July 31, 2019

Me parece que muchos de aquí no tienen hijos. Mucho leer teorías pero poco pañales han cambiado. Vaya soberana soplapollez — ጠauri ፑuentes ⚉ (@MauriFuentesR) July 30, 2019