"Qué cara más dura”: es una de las expresiones más repetidas en las redes en los últimos días para hablar de Javier Maroto. Lo cierto es que en los últimos años hemos visto varios casos que ejemplifican la falta de coherencia del futuro portavoz del PP en la Cámara Alta. Lo vimos cuando aseguró que “si todos los gais fueran de IU no habría matrimonio igualitario” (cuando el partido en el que milita lo recurrió al Constitucional). También cuando abrazó el repentino (y momentáneo) cambio de discurso del PP de Casado frente a Vox.

En esta ocasión, a Maroto no le ha importado enfrentarse a una contradicción como un piano para no quedarse sin un puesto de senador, y se ha empadronado en un pueblo de 100 habitantes de Segovia para poder ser colocado a dedo como senador por una provincia en la que no ha vivido nunca, tras no ser elegido por los ciudadanos en la suya.

Así que, claro, la maldita ‘marototeca’ ha recuperado sus antiguas frases, que ahora regresan como un bumerán. El otro día vimos sus palabras cuando exigía empadronarse cinco años en Vitoria para pedir ayudas sociales. Las redes también han recuperado sus declaraciones, hace apenas tres meses, cuando aseguraba que era “una falta de respeto” que el PSE presentará a Isabel Celaá como candidata por Álava "cuando no es de nuestro territorio”.

Cositas que dijo Maroto, hace... ¡TRES MESES! pic.twitter.com/p6AvuUR5KW — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) July 31, 2019

Ahora los tuiteros han recuperado otra: un tuit publicado en su cuenta de Twitter en 2011, en el que pedía “tolerancia cero con quienes se empadronan de forma irregular solo para tener acceso a las ayudas sociales”.

Tolerancia cero con quienes se empadronan de forma irregular solo para tener acceso a las ayudas sociales http://t.co/IM5Bpsdf — Javier Maroto (@JavierMaroto) December 23, 2011

El PSOE de Castilla y León ya ha solicitado su empadronamiento por si hubiera fraude de Ley. Mientras, las reacciones siguen en Twitter:

Esto es un fake, no? Es imposible que alguien tenga tanta cara dura, ni siquiera Maroto el de la moto! — J.C. Martinez (@joanmaines) August 1, 2019

Este tuit de Javier Maroto, recientemente empadronado en Sotosalbos (Segovia) para ser Senador, porque en Álava no le votó ni el Tato, es ORO PUROhttps://t.co/AxwttPG8gY pic.twitter.com/UCRhtVJPXG — ZASCA (@ZASC4) August 1, 2019

Ser senador en 2019 casi que es un subsidio, ¿no Javier? — Klor ???? (@clarodrisan) August 1, 2019

He capturado este glorioso tweet de Maroto el emigrante por si diese la casualidad de que desapareciese. pic.twitter.com/qmv9greR9V — ???????????????????????? ????️‍???? (@Arezno) August 1, 2019

Deberías dimitir si tuvieras un mínimo de vergüenza — M. Rajoy (@rafitiya) August 1, 2019

Maroto, que tal el amanecer en Segovia? — Bruja Truca♀️???????? libertad presos políticos (@Pasajera73) August 1, 2019

Sabes si esas ayudas sociales son mejores que el sueldo de senador? — Néstor III (@Nestor__III) August 1, 2019

Pero que tío más grande, en lugar de ocultar, quitar o borrar este tweet tú decides dejarlo por tus SANTÍSIMAS narices después de empadronarte en un pueblo de Segovia sólo para seguir cobrando como senador Más tíos como tú Maroto,con la cara dura como el cemento y orgullosos — Thorek Cejohierro (@TCejohierro) August 1, 2019

No seas tan duro contigo mismo. — Jesús Rivero ???????? (@robjotacole) August 1, 2019