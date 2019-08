Fulgencio Batista, Leónidas Trujillo, Ante Pavelic, Maks el carnicero… Todos estos nombres tienen al menos dos cosas en común: fueron dictadores, fascistas o genocidas (o todo ello a la vez) y están enterrados en España. Muchos de ellos fueron protegidos por la dictadura franquista y acabaron sus vidas en lujosas mansiones.

Ahora el tuitero Johnnycogiósucerveza los ha reunido en un hilo de Twitter:

Max Fahndrich, teniente de la Wehrmacht, en concreto del cuerpo de ingenieros. Nacido en Madrid en 1913 y falleció en el frente del Este el 4 de julio de 1943. No he encontrado más datos, pero entiendo que al haber nacido en Madrid disponía de la doble nacionalidad. pic.twitter.com/XnkbsYeKuG

Mucha gente me ha escrito sobre Horia Sima, dirigente de la organización fascista rumana La Guardia de Hierro y títere de la Alemania Nazi acusado entre otras cosas de asesinar a 64 presos de la cárcel de Jilava. No lo he incluido al no encontrar su tumba oficialmente, ahora bien pic.twitter.com/jxLucQPdz9

