«El mensaje no puede ser ‘mujer, controla que no te violen»: indignación por los folletos de la Ertzaintza que aconsejan evitar las apps de ligar

Tras las violación grupal que tuvo lugar el pasado jueves en Bilbao, la Ertzaintza ha anunciado que repartirá folletos para avisar del riesgo de aceptar citas a ciegas y aconseja evitar caminar por la noche en solitario o por lugares apartados, entre otras consideraciones para prevenir agresiones sexistas, cosa que ha provocado la indignación de muchos.

El mensaje no puede ser "Mujer, controla tú que no te violen". Gran error descargar la responsabilidad en ella. https://t.co/kN3wdbaEM2



El folleto recoge recomendaciones para evitar ataques sexistas y entre otros consejos, incluye "el de no aceptar citas extrañas, ni a ciegas", si bien, en caso de acudir que sea "en algún lugar conocido y que lo sepa alguna de las amistades", según explica Europa Press.

Ahora resulta que el problema no es que esos tíos fueran unos machistas violadores, es que las mujeres no deberían usar ls apps de citas.... #feminismo #LaVanguardia #ertzaintza #Bilbao pic.twitter.com/tRbHlRGl9r

También recomienda "el cuidado de las pertenencias y de las consumiciones, no transitar de noche en solitario, ni por lugares apartados o poco iluminados".

Porque no podemos quedar con alguien que conocemos en Internet? No caminar solas? Hay que enseñar a respetar a la mujer, así no tendríamos miedo

La Ertzaintza aconseja evitar citas a ciegas y caminar de noche en solitariohttps://t.co/faCdmtamcg via @deia_eus

— Aitziber (@Aitzi78) August 3, 2019