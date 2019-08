Beatriz Rico estalla contra la manipulación de su imagen: «Qué triste vivir de esto»

La actriz Beatriz Rico es la enésima víctima de una burda manipulación de su imagen, simplemente para meterse con su 'look' en una revista del corazón. Esta publicación, conocida por sus comentarios mordaces sobre las famosas que desfilan por 'photocalls' varios, ha publicado una fotografía de Rico que parece haber pasado por un filtro que la presenta hecha un cuadro.

La involuntaria protagonista de esta historia se quejaba en Twitter de la "manipulación" de su propia imagen y de los "comentarios pofensivos de la 'revista'", que subtitulaba la foto con una pregunta retórica con mucha mala baba: "¿De dónde ha salido?".

A la izquierda, foto del estreno. A la derecha foto del mismo estreno con comentarios ofensivos de la “revista” @cuore . Manipuláis las fotos, verdad? Ah! Hacía “un siglo” que no me veías porque trato de no ir a los photocalls dónde estáis vosotros. Qué triste vivir de esto. pic.twitter.com/6BfsFUejSo

— Beatriz Rico (@bearicoactriz) August 5, 2019