No importa lo actual o moderno que resulte el tema a tratar. Cuando Trump lo saca a colación un perenne aroma a rancio se adueña de él. En este caso, el mandatario centraba el debate en los videojuegos. Con las muertes causadas por los tiroteos de Estados Unidos todavía recientes en la conciencia del país, Trump salió a la carga para culpar parcialmente a los videojuegos de la tragedia, algo a lo que inmediatamente se unieron algunos miembros de su partido.

Rep @GOPLeader McCarthy: “There are no mass shootings in Japan because there are no video games there.” pic.twitter.com/8aHDW6sgHq

— Shomeo (@SassBaller) August 4, 2019