La polémica foto de dos policías a caballo en Texas tirando con una cuerda de un hombre negro esposado

La fotografía que muestra a dos agentes deteniendo y arrastrando a un hombre negro atado con una cuerda mientras ellos montaban a caballo ha indignado a los usuarios. El enojo ha llegado hasta tal extremo que Vernon Hale, el jefe de policía de Galveston, Texas, se ha disculpado por lo ocurrido y lo ha tachado de "una vergüenza innecesaria".

La policía de Galveston se ha disculpado y ha dado explicaciones rápidamente, pero en la mayoría de los casos estas han sido calificadas como insuficientes. Según un comunicado oficial, los dos agentes (P. Brosch y A. Smith), arrestaron a Donald Neely, el hombre que aparece en la imagen, por invasión de la propiedad privada y cuando se tomó la foto, estaban llevando al preso a una comisaría.

El cuerpo, además, ha querido destacar que el hombre no estaba atado con la cuerda, sino que habían atado esa cuerda a las esposas, pero han especificado que entienden la percepción negativa de la imagen.

"Cambiamos de inmediato la política para evitar el uso de esta técnica y revisaremos toda la capacitación y los procedimientos de aquellos policías montados a caballo para encontrar métodos más apropiados", ha añadido el jefe de policía tras el incidente.

No obstante, tras la difusión de la foto, muchos usuarios han mostrado su indignación y enojo al ver esa actitud y han querido mostrar que la imagen reflejaba como los policías actuaban “como si fueran amos esclavos, y él fuera su esclavo”.

La Policía de galveston texas EU no se queda atrás.Detienen a un afroamericano y como en los años 1820 lo trasladan amarrado y escoltado por sus verdugos a caballo al árbol más cercano para colgarlo.

America is fucked up!

Police officers arrested Donald Neely, who is Black, for trespassing, handcuffed him, attached a rope to the handcuffs and led him through the streets of Galverston on mounted horses. All as though they were slave masters, and he were their slave.

Rabia e indignación tras difundirse esta imagen en Texas a 3 días del tiroteo en El Paso. Así 'escoltó' la policía de Galveston al afroamericano Donald Neely tras ser acusado de allanamiento. Lo hicieron desfilar por las calles amarrado con una soga. El racismo MATA #EUA

We have verified with law enforcement officials in Galveston, that the photograph taken in Galveston is real. It is hard to understand why these officers felt this young man required a leash, as he was handcuffed and walking between two mounted officers.

OMG! This is sickening!

OMG! This is sickening!

"Galveston police are apologizing after a dramatic photo circulated online showing horse-mounted officers leading a handcuffed man of color by what appears to be a rope."