La Guardia Civil advierte del riesgo que supone la última moda viral en las redes sociales, hablar al vecino de número: contactar a través de WhatsApp a un número de teléfono cuyos ocho primeros dígitos son iguales y el noveno es el anterior o el superior. Tras mantener una conversación por esta aplicación de mensajería, esta se publica en Twitter.

El peligro no solo recae en contactar con alguien desconocido, sino que además, muchos usuarios publican el pantallazo sin borrar el número de teléfono. A través de los dígitos, es posible llegar al perfil personal de Facebook u otras redes sociales para identificar a las personas implicadas con imágenes. Además, aunque es más complicado, se podría llegar a obtener datos personales o bancarios.

La Guardia Civil ha publicado un tuit alertando de la gravedad del "reto viral", pidiendo a la población que evite este tipo de juegos.

???? #GDTAlerta ???? No caigas en ningún #retoviral que ponga en riesgo tu #privacidad : evita compartir datos personales con tu #vecinodenumero o publicarlos en redes sociales. https://t.co/thiM1bUFeg

Algunos tuiteros han entablado cierta conexión con sus vecinos de número llegando a exponer sus problemas personales y sus situaciones laborales, hasta el punto de considerarse "amigos". Estos son algunos ejemplos de cómo la gente confía en exceso en personas desconocidas:

