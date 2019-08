Nuevo rifirrafe entre el diputado Marcos de Quinto y la actriz Anabel Alonso a cuenta de unas botellas de vino (caro)

Este culebrón comenzó el miércoles. El diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto, millonario tras haber sido uno de los máximos responsables de la multinacional Coca-Cola y prolífico tuitero, informa al mundo entero de que ha recibido varias cajas de botellas de su vino favorito, Quinta do Vale Meão.

En la foto se ven seis cajas. Y la botella sale a unos 90 euros más o menos, pero depende de la añada: la de 2007 alcanza los 230 eurazos (la botella de la izquierda, si no nos falla la vista). La polémica saltó al instante. El mensaje del diputado de Cs no indica si se trata de un regalo de la compañía o, por el contrario, de una compra realizada por él mismo. De hecho, en caso de que se tratara de un regalo el político naranja estaría vulnerando el código ético de Cs, que impide aceptar regalos de más de 75 euros, mientras que estas botellas de vino cuestan más de 100 cada una.

Y así se lo hizo saber la actriz, y activa tuitera, Anabel Alonso.

El diputado de Ciudadanos, ante la controversia generada en redes, ha respondido este sábado a la actriz: "¿Quién te ha dicho que fueron un regalo? Agradecí el envío porque eran añadas ya difíciles de encontrar y tuvieron la gentileza de enviármelas. Llegaron con su factura y están pagadas. Querida Anabel Alonso, no te prestes a esparcir bulos".

Las explicaciones de De Quinto, sin embargo, no convencieron a Alonso. ¿El principal motivo? La tardanza de De Quinto en contestar a las dudas generadas por su tuit con los vinos y el hecho de que no haya enseñado la factura.

Pero la cosa no ha quedado ahí. El rifirrafe ha continuado entre los dos protagonistas de esta historia y sus afines. El diputado naranja ha solicitado a Anabel Alonso que se retracte, mientras que la actriz ha contestado que lo hará cuando vea la factura y, con tono irónico, ha añadido que pide "perdón" por creer la noticia de un medio de comunicación.

A partir de este momento, ya han empezado los tuits de los partidarios de unos y otros. Por ejemplo, un seguidor del político de Ciudadanos pedía a Alonso que se retractara con el retuir de De Quinto.

Mientras que otro tuitero apoyaba la postura de Alonso de exigir la factura con otro retuit de

Que raro @AnabelAlonso_of, a ver si va a ser que no sabe usar Internet, porque yo encontré esas añadas en https://t.co/5gna250W4B y, a la primera.

Bah, no hay problema, que seguro que no es un #Invent y nos enseña esas facturas que dice para demostrarnos que no fue un regalo. ???? pic.twitter.com/F4jSkBcDH9

— Tu Hermano Político (@HPolitico_) August 10, 2019