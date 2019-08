La muerte por eufemismo de Blas Infante: el polémico tuit del Parlamento de Andalucía

La noche del 10 al 11 de agosto de 1936 Blas Infante fue fusilado por las tropas franquistas. Con la efeméride de este sábado, los partidos andaluces rindieron homenaje al considerado como padre de la Patria Andaluza y símbolo de la autonomía de la comunidad. En el acto, estuvieron presentes representantes del PP, Psoe, Cs y Adelante Andalucía, pero ningún miembro de Vox, que ya había explicado el motivo de su ausencia: "Considerar que no hay más patria que España".

La influencia de la formación ultraderechista también se ha dejado entrever en las cuentas de Twitter oficiales de la Junta. En concreto, en la del Parlamento andaluz.

"Se cumplen 83 años del fallecimiento por fusilamiento de #BlasInfante". Es precisamente esa expresión la que más críticas ha aunado en las redes.

"Le entró un fusilamiento y, PUM, se murió", ha comentado Gerardo Tecé, aunque no ha sido el único comentario en esta línea.

La actriz Anabel Alonso ha tachado la publicación de "eufemismo".

"Pero fue fusilado con amor", ha comentado otra tuitera. Y es que circula por las redes una frase que se le achaca al secretario general de Vox, Javier Ortega Smith. Se le acusa de referirse a los asesinatos franquistas como hechos que se llevaron a cabo "sin odio y con amor" aunque en sus declaraciones originales, puede entenderse que en realidad alude a recordarlo de este modo.

Y también han cargado contra el tono ultraderechista presente en el tuit y que no es el primero.

— Robin non Papa (@ebedloe) August 11, 2019

Estos comentarios también se sucedieron la semana pasada, tras la polémica campaña de sensibilización contra la violencia machista. En esta, Psoe y Podemos identificaron la "influencia" de Vox en el Gobierno andaluz y criticaron la "banalización" de la violencia de género.

Frivolidad, desdibujar, invisibilizar,... todo eso sucede cuando para un Gobierno #PPCsVOX la #ViolenciaMachista no es una prioridad en su agenda política

La #ViolenciaMachistaAsesina

No busquen excusas como que las protagonistas son víctimas reales, porque no lo son #RetiradaYa pic.twitter.com/mRrUXwLlTC

— Estefania M Palop (@EstefaniaPalop) August 5, 2019