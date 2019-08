El verano desatado de Marcos de Quinto en las redes y los «estreñidos de odio»

El millonario diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto ha comprendido a la perfección la filosofia del partido en Twitter. Hay que soltarse, publicar mucho y meterse en todos los jardines imaginables. Desde brindar con sus carísimas botellas de vino a la salud de la "gentuza" (pagadas religiosamente de su bolsillo, pero que publicitó omitiendo ese detalle) hasta sugerir (de forma irónica) un ojo por ojo como medida penitenciaria.

Y claro, pues pelea dialéctica al canto. Para muestras, un botón:

Curioso: este hombre no me conoce de nada, pero parece volcar en mí todos sus resentimientos. Debe ser duro vivir en el odio y el sectarismo, creyéndose alguien por disponer de altavoz mediático. Espero que se tranquilice. Salud!! https://t.co/bjhwMmW6YD

En el momento de su fichaje, De Quinto parecía más un golpe de efecto que un activo real del partido. Vamos, que era más parecido a una Coca-Cola Zero Zero —todo el sabor, nada de calorías ni azúcar— que a una Coca-Cola Energy —bien de guaraná, cafeína y vitaminas del grupo B, pero sin taurina—. Pero tanto el partido como su flamante nuevo miembro de la directiva han pisado el acelerador y llevan un verano de lo más locuaz en Twitter.

Porque De Quinto se ha propuesto no dejar títere con cabeza:

¿Quién te ha dicho que fueron un regalo? Agradecí el envío porque eran añadas ya difíciles de encontrar y tuvieron la gentileza de enviármelas. Llegaron con su factura y están pagadas. Querida @AnabelAlonso_of , no te prestes a esparcir bulos. https://t.co/3delCI9XzD

Y luego se ha dedicado a barrer la casa:

Hoy he hecho limpieza de trolls.

Y he pensado por un momento en qué traumas llevan a que algunas personas se travistan con identidades falsas y entren en twitter a desfogarse insultando a los demás.

¿Será que así se lo ahorran en psicólogos?

De ser así, me alegro por ellos :-))

