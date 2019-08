Parecía imposible. El 15 de junio de 2018 España se despedía del registrador de la propiedad de Santa Pola que llegó a presidente. Mariano Rajoy se marchaba y su legado en forma de citas parecía insuperable. Sin embargo, este año ha surgido en su propio partido una sólida candidata a heredar el trono de la pericia verbal: Isabel Díaz Ayuso.

Con su investidura como nueva presidenta de la Comunidad de Madrid cerca de producirse, resulta necesario hacer un repaso a todas las ‘Ayusadas’ que han alzado a la dirigente popular como digna sucesora de Rajoy.

Un pilar importante del argumentario político de Ayuso en su camino a la presidencia ha sido su imaginación e inventiva. Este recurso lo empleó para personalizar ligeramente las cifras del paro con objetivo de atacar a Pedro Sánchez. Ayuso aseguró en Twitter que con el socialista como presidente “se pierden 6.800 empleos al día”. La última Encuesta de Protección Activa de aquella fecha, el último trimestre de 2018, revelaba sin embargo una reducción del paro. Cuestión de redondeo.

El primer escalón para alcanzar la igualdad real, la de oportunidades, es el empleo. Esto no lo contarán en la pancarta morada de la semana.

Además de elaborar sus propios índices de empleo, también ha personalizado particularmente datos en el terreno judicial. Lo hizo para defender a Cifuentes, criticando que para "la asesina del niño Gabriel se pidan tres años de prisión" desde la Fiscalía, algo similar a lo que solicitaban para la política. En realidad, la institución reclamaba prisión permanente revisable para la juzgada en el ‘caso Gabriel’. De nuevo, simplemente un número arriba o un número abajo.

En otras ocasiones, Ayuso también ha practicado el ‘estaba tan confusa que se hirió a sí misma’. Tras afirmar que un hijo "concebido no nacido será tenido en cuenta como un miembro de la familia", respondió a la repregunta de un periodista pidiendo aclaración con un contundente “no lo tengo claro, creo que no”.

Díaz Ayuso promete que un hijo "concebido no nacido será tenido en cuenta como un miembro de la familia" para que estas puedan recibir ayudas y ventajas fiscales aunque "no tiene claro y sopesará" qué ocurrirá si el bebé finalmente no nace #EPDesayunoAyuso https://t.co/33kirX5qJa pic.twitter.com/i4SC5VscJh

— Europa Press (@europapress) April 10, 2019