¡Buenas tardes, tremendings! Hoy hemos asistido al segundo día del debate de investidura en la Comunidad de Madrid y ha sido una jornada intensita.

Madre mía la investidura de Isabel Díaz Ayuso. pic.twitter.com/ttlwiiXIdU — Jotaderos (@jotaderos) August 14, 2019

La primera en intervenir ha sido Isabel Serra, la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid que ha centrado parte de su discurso en los derechos de las mujeres.

Cuando Ayuso se pone en el lugar de la víctima diciendo que la atacamos con machismo nos hace un flaco favor al conjunto de las mujeres. Si hoy muchas podemos ejercer hoy los derechos que antes no teníamos como mujeres, es gracias al feminismo. pic.twitter.com/wdONwIKUZ6 — Isa Serra (@isaserras) August 14, 2019

Tras la intervención de Serra le ha tocado a Sol Sánchez de Izquierda Unida, que ha recriminado a Ayuso que está muy lejos de saber cómo vive la gente.

Sol Sánchez (IU) pide a Ayuso que "no tome el pelo a los madrileños" con bajada de impuestos de "10€ a los trabajadores" — Goyanena❤️ (@goyanena) August 14, 2019

No me pida que no llore con los míos, señora Ayuso. A la izquierda, a la clase trabajadora madrileña, le duelen sus políticas. Y a usted le queda muy lejos cómo vive la mayoría social. pic.twitter.com/bNEICEUZlM — Sol Sánchez???? (@abrazopartio) August 14, 2019

Sin duda, una de las intervenciones más comentadas ha sido la de Rocío Monasterio y su menosprecio al cambio climático.

Rocío Monasterio ha dicho que la izquierda se ocupa de cosas sin importancia "como el cambio climático". Mucho hablar de la importancia de la familia pero poco preocuparse por el futuro de sus hijos. #plenoinvestidura — Héctor Tejero - ✌️???????? #GreenNewDeal (@htejero_) August 14, 2019

Monasterio on fire. Dice que las madres no vamos a poder decirles a nuestros hijos que van a tener las mismas oportunidades que nosotras porque se está perdiendo el tiempo con temas absurdos como el cambio climático #PlenoInvestidura pic.twitter.com/tG6xYvEtfu — Alodia (@alodiaperez) August 14, 2019

Pero la cosa no ha quedado ahí, también ha soltado alguna otra perla como esta: "Algunos no hablan de familia porque ustedes no tienen familia (...) Hasta tal punto que, pronto, nos dirán que apoyar a la familia es de fachas".

???? Rocío Monasterio (Vox): "Algunos no hablan de familia porque ustedes no tienen familia (...) Hasta tal punto que, pronto, nos dirán que apoyar a la familia es de fachas" Minuto a minuto: https://t.co/RFSHyg3IIG #InvestiduraAyuso pic.twitter.com/R8LXgK2dPc — 24h (@24h_tve) August 14, 2019

Cariño, los “progres” sí que defienden a las familias, pero no solo a las de 1 papá, 1 mamá e hijos; sino también a las familias monoparentales, con dos papás o dos mamás, familias adoptivas, de acogida, etc... El concepto de familia ha evolucionado, vosotros no. — oderfla (@twirlyy) August 14, 2019

Entre intervención e intervención, Ayuso le ha declarado su amor a Rocío Monasterio: "Estamos más unidas de lo que la izquierda querría".

Ayuso a Monasterio (Vox): "Estamos más unidas de lo que la izquierda querría". — Sonia Palomino (@soniapalomino) August 14, 2019

Y también ha hablado de Venezuela, de Venezuela y de... ¡Venezuela!

Errejón deslegitima todo cuando no está de acuerdo. Esto es un parlamento democrático elegido por sufragio secreto, no como en Venezuela, el régimen dictatorial del que colaboró. @IdiazAyuso #InvestiduraAyuso pic.twitter.com/MHeCQhkihj — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) August 14, 2019

#AyusoARV

- Te metes conmigo porque soy una chica.

- Venezuela.

- Catalunya. Qué cuatro añitos nos esperan. — Caralimón (@caralimon) August 14, 2019

Iñigo Errejón ha sido duro hablando de la corrupción que tanto salpica al Partido Popular, pero a Díaz Ayuso le ha dado bastante igual y ha vuelto a responder con... ¡Venezuela!

"Me habla usted de corrupción, ¿y su corrupción moral defendiendo a Venezuela?", dice Ayuso a Errejón. Ridícula. — Lorena G. Maldonado (@lorenagm7) August 14, 2019

El turno de réplica de de Díaz Ayuso al discurso de Errejón es lo más lamentable que he oído. Ni una sola réplica, todo lo que dice es leído en unos papeles que le han preparado sobre la vida de Íñigo Errejón. Pésima parlamentaria y pésima oratoria, solo sabe leer.#AyusoARV — ???????????????????? (@David_dhi) August 14, 2019

En su intervención, el líder de Ciudadanos ha cometido un gazapo al intentar colar de nuevo el discurso de Venezuela. Ignacio Aguado ha asegurado que en Venezuela se está "produciendo el mayor éxodo de personas del siglo XXI”, cuando la realidad es que se está produciendo en Siria.

¿Alguien me explica qué hace Ignacio Aguado hablando de Cuba, Venezuela y Argentina en la Asamblea de Madrid? — Cláudia Morán (@claudiamoran90) August 14, 2019

En la investidura de Isabel Diaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado ha tardado 10minutos en empezar a hablar de Madrid. Antes: Cuba, Venezuela, Sánchez, el PNV y ERC #plenoon — Héctor Tejero - ✌️???????? #GreenNewDeal (@htejero_) August 14, 2019

El último líder de la oposición en intervenir ha sido Ángel Gabilondo, que ha dedicado gran parte de su discurso a la igualdad de oportunidades y a la diversidad.

“Viva la familia, pero que vivan también las aulas” - Ángel Gabilondo. ♥️ — Guille Piquero (@Guille_Piquero) August 14, 2019

Después de una jornada algo tensa y la equivocación de una periodista sobre Cayetana Álvarez de Toledo, Isabel Díaz Ayuso ha sido investida Presidenta de la Comunidad de Madrid.

El lío de una reportera con Cayetana Álvarez de Toledo: "Para 'España directo'. Perdón, 'Espejo público' en directo"https://t.co/Wz1pV8WMwf pic.twitter.com/leUIB0WEn8 — Ecoteuve (@Ecoteuve) August 14, 2019

Isabel Díaz Ayuso promete continuar la lucha contra la corrupción que empezaron Aguirre, Cifuentes, Granados y González. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) August 14, 2019

Díaz Ayuso promete trabajar para solucionar los problemas de los madrileños: Venezuela, la ETA, los manteros y la URSS. — gerardo tecé (@gerardotc) August 14, 2019

The Oscar goes to... pic.twitter.com/iDMxJjRvNV — Bob Estropajo (@BobEstropajo) August 14, 2019