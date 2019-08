Tierra, trágame: así cuenta la gente esas pequeñas situaciones que nos inundan de vergüencita

¿Cuál fue la vez que más vergüenza ajena has pasado en tu vida? El usuario de Twitter @Supel_Laton ha lanzado la pregunta al aire...

Cuando creáis haber hecho el ridículo en alguna situación, acordaos de mi hermano, que en el aeropuerto de Estambul, alguien de seguridad extendió los brazos para indicarle que le iba a registrar y él le dio un abrazo... — Supel Latón (@Supel_Laton) August 16, 2019

Y claro, la gente se ha animado a contar esas anécdotas que alegran cualquier reunión con familiares y amigos. Ah, que grandes momentos cuando se habla de esas situaciones ridículas que protagonizan otros y de las que somos privilegiados testigos.

Hemos seleccionado algunas de las más top, porque ha habido muchísimas respuestas y ara qué lo vamos a negar— llevamos muertos de risa desde esta mañana.

A mi suegra un policía le enseñó la placa y se la cogió diciendo "gracias". — Carnicería Sanzot (@LuisRod48042310) August 16, 2019

Mi cuñado en un velatorio le dio un beso y el pésame a la marmolista. — Mare (@MareDixit) August 16, 2019

Mi suegra en un velatorio: "me alegro mucho de su disgusto", y se quedó tan pancha la señora — César cesarius (@certa_tu) August 17, 2019

A un amigo le iban a operar del brazo, le dejaron la bata y un gorro,. El se los puso y como tardaban en volver salió al pasillo y la enfermera le dijo que no era un gorro que eran los calzoncillos. — Tkmps (@Inmortal_one) August 17, 2019

La primera vez que fui a devolver unas pelis, alquiladas por mi padre, al video club. La chica me preguntó: Nombre? (el del socio) y yo pensaba que se refería al de la peli... "Un curita cañón", le dije. Las chicas salieron a reírse a la calle. — Manu Deá ©️ (@plutodegoma) August 17, 2019

Hace años, falleció el padre de mi jefe. Quedé con los compañeros para ir a dar el pésame al tanatorio. Al final me equivoqué de tanatorio y estuve en la sala con la familia equivocada más de media hora, dando pésame y sentado esperando que viniera alguno de mis compañeros — monstruo bob (@Monstruobob) August 17, 2019

Con todo el respeto del mundo porqué ya no está con nosotrs, pero imaginad a mi abuela, entrada en años y en "carnes" , hermosa como decía ella..parada delante de esa barrera en un súper, y cómo no sabía porqué estaba en la entrada , la pasó a 4 patas, con su vestido y su cesta???? pic.twitter.com/Za24d7vJfi — noelia (@noe_nora) August 17, 2019

Mi mamá en un funeral de un amigo muy cercano se puso muy nerviosa y cuando lo abrazó para darle el pésame le dijo: que se te cumpla todos tus deseos ????‍♀️ — durademollera (@durademollera) August 17, 2019

Saliendo del avión a San Francisco, cuando tienes que enseñar el pasaporte, hay una mini cámara que te saca una foto. La policía le dice que mire a la cámara y mi marido puso el ojo bien cerca, creyendo que era un lector de retina. Creo que ella aún se sigue descojonado ???????? — Memole (@Urigoros) August 17, 2019

Año 2008. Control de la Benemérita en aeropuerto BCN. Me preguntan si llevo psicotrópicos. Respondo que si. Me saco del bolsillo un espidifen. Se lía parda por el vacile. Casi pierdo el vuelo. — miguel angel caro (@miguelcaroXX) August 17, 2019

Estaba paseando con mi marido y mis hijos cuando vi a una antigua compañera de trabajo, y efusivamente presenté a mi familia y la verdad es que la vi con cara de no ubicarme. Al preguntar por cómo le iban las cosas entendí que era una desconocida a la que asalté. ????????‍♀️. — Tamara Gómez (@GmezTamara) August 17, 2019

Yo vi una señora probandose un abrigo y diciendo a la dependienta:"me lo llevo porque me esteriliza mucho!!"???????????? — Lasiouxsie (@Sonia40298210) August 17, 2019

Alguien cuyo anonimato protegeré, en un cajero automático, intentando recargar su saldo de prepago, cuando la pantalla le indicó “introduzca su teléfono” pasó un buen rato buscando la compuerta o cajón por la que introducir el teléfono. Todo el teléfono. Enterito. — Ángel (@galthanas00) August 17, 2019

A una amiga la llamamos Rosenda, porque todo el viaje a Portugal estuvo diciendo "Agradecida" en vez de obrigada. Así con tonillo Cristiano Ronaldo. — Acosta Tuya (@PacoAcosta1) August 17, 2019

En el aeropuerto me acerqué a besar a un señor dormido en un banco pensando que era mi ahora exnovio (que estaba a unos metros descojonandose de mí). El señor abrió los ojos antes de que lo besará y me quedé trabada a unos centímetros porque me di cuenta de que no era él. — Raquel S. (@Raquel_So_Ro) August 17, 2019

Un día estaba declarando en juicio una persona que alegaba q no tenía recursos.

Yo llevaba poco tiempo trabajando como juez en esa provincia.

A mis preguntas dijo q vivía en un castillo con sus padres.

Me quedé ojiplática, hasta q el Secre me dijo q era un pueblo: Uncastillo — Lady Crocs (@ladycrocs) August 17, 2019