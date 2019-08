El sábado caliente del diputado millonario: «Marcos de Quinto ha ascendido a Marcos de Litro»

"Sola, mirando televisión, estaba super aburrida...". Marta Sánchez ya nos alertaba hace ya demasiados años sobre los efectos secundarios que podía tener ver la tele sin airearse un poco.

El millonario diputado de Ciudadanos, ex alto directivo de Coca-Cola y aficionado al buen vino portugués Marcos de Quinto la ha vuelto a liar en Twitter con sus comentarios durante la emisión de La Sexta Noche. Menuda combinación explosiva.

El PCE ha “jibarizado” todo lo que toca: Para no desaparecer, se integró en Izquierda Unida... y cuando ésta iba a desaparecer, se integró en Podemos y ahora está haciendo desaparecer a esta formación. Entre tanto agitan el “Open Arms” para que no se hable del “Maduro Arms”. https://t.co/t2H6ICew5M

Desde sugerir a Cristina Almeida un viaje del IMSERSO (¿se estaba metiendo con la edad de la popular jurista?)...

...hasta la ya habitual pelea dialéctica entre su señoría y el fundador de Facua, Rubén Sánchez...

...(Porque vaya tela)...

Me siento avergonzada de que un representante público se dirija en estos términos contra cualquier ciudadano. No soy de bloquear, sencillamente dejaré de seguirte por levantar calumnias contra mi marido. pic.twitter.com/SpoHR62uU3

... e incluso algún que otro tuit (naturalmente) borrado...

...Marcos De Quinto repartió juego entre muchos usuarios de la red social, para después lamentar los insultos y pedir perdón por su tono hoy domingo por la mañana... y de aquella manera.

No estoy acostumbrado (ni me quiero acostumbrar) a que la gente me insulte. A quien no le guste lo que escribo, que no lo lea.

Lamento que alguna vez haya respondido con la misma moneda, pero no es agradable tener que soportar continuamente a tanto deficitario educacional.

— Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) August 18, 2019