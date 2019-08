Bertín Osborne sigue en sus trece. El presentador ha respondido a través de un vídeo a quienes le han criticado por sus últimas declaraciones sobre el movimiento feminista.

El cantante ha vuelto a negar que en España exista desigualdad entre hombres y mujeres, así como la violencia de género. "Las mujeres hoy en día en España están más que liberadas. Hay más juezas que jueces, hemos tenido vicepresidentas del Gobierno, ministras, presidentas del Congreso y Senado... ¿Dónde está el problema? En el deporte ahora hacen las mujeres cosas que no hacían antes: juegan al fútbol y muy bien, son boxeadoras, están en el Ejército, en la Guardia Civil, en todos lados", ha despachado el polémico presentador.

Asimismo, Osborne ha atacado al colectivo feminista y ha instado a "todas esas 'feminoides' de pancarta y subvencionadas" a manifestarse "a la puerta de la Embajada de Irán donde lapidan a las mujeres, o a África donde las mutilan genitalmente". "¿Dónde están las feministas españolas?", ha añadido.

Después de sus polémicas declaraciones, que desataron una oleada de mensajes en las redes sociales, el usuario Humor Extrane publicó un vídeo de hace más de treinta años en el que se puede ver una entrevista de la periodista Julia Otero a Bertín Osborne, en la que el presentador aseguraba, entre otras 'perlas': "En un país desarrollado las machistas sois vosotras. Cualquiera os quita los privilegios que tenéis".

Más tarde, la periodista difundió el vídeo comentando: "Me pilló veinteañera y recién llegada a la tele! Aunque falta la pregunta... que deduzco que fue si era machista. Preguntárselo en el 88 tenía su mérito. Ya debía apuntar maneras", unas palabras que fueron aplaudidas por los tuiteros.

Pues bien, en el vídeo difundido este miércoles en Twitter, Bertín Osborne no ha querido dejar pasar la ocasión para arremeter contra Julia Otero: "Me encantaría ver al payaso de Rufián o a la Julia Otero de turno en la puerta de la Embajada de Irán, Afganistán o Nigeria para protestar como feministas importantes que son por las barbaridades que les hacen a las mujeres en esos países porque en este país tienen los mismos derechos que nosotros. Lo que pasa es que eso no es progresista, de izquierdas. Mamarrachos", ha espetado.