El último vídeo de Bertín Osborne en el que se reafirma sobre sus críticas contra el movimiento feminista y arremete contra Julia Otero y Gabriel Rufián, ha dejado una oleada de respuestas y varios zascas de personas muy conocidas.

En la grabación, Bertín asegura que “las mujeres hoy en día en España están más que liberadas" y que “hay más juezas que jueces”. Ante estas declaraciones, el conocido juez, Joaquim Bosch, le ha respondido que los hombres siguen siendo el 85% de la cúpula judicial.

“Bertín Osborne dice que hay más juezas que jueces y que no hay discriminación. Pero ignora que los hombres siguen siendo el 85% de la cúpula judicial. Y aún pregunta qué derecho falta a las mujeres: lo que falla bastante es el derecho a la igualdad. Artículo 14 de la Constitución”.

El zasca ha sido tan potente que la respuesta de Bosch se ha compartido miles de veces.

La actriz Melani Olivares, conocida por ser Paz en la serie ‘Aida’, también ha sido rotunda: “Ayy Bertín, desde el respeto, solo te puedo decir, 40 Mujeres ASESINADAS este año... no mires a Irán cuando tú querida ESPAÑA y la mía, con toda la pena, seguimos dando estos datos. Son números, humanas, españolas y muchas cristianas, apostólicas y ESPAÑOLAS”.

Muchos tuiteros han recordado a Osborne que en España las mujeres siguen siendo asesinadas y se denuncian violaciones a diario.

Por ejemplo, un derecho fundamental (entre muchos) que no tienen garantizado las mujeres en nuestro país es el de la libertad sexual: Violaciones en manada o sin manada, cosificación, abusos... podría abrir un hilo larguísimo con todos sus derechos que son vulnerados a diario...

Cuando un país se tiene que comparar con otros para ver que "no está tan mal" la desgracia es inmediata porque se conformará con las cifras que ve. No es JUSTO lo que acabas de hacer para las mujeres de tu querida España, es triste que tengamos a día de hoy, que escucharlo.

Las mujeres ganan menos, tienen menos tiempo disponible, menos poder, y sobre todo, sufren más violencia, acoso y miedo que los hombres a diario. Estamos mejor que en Irán, pero no estamos bien. Y no pasa nada por reconocerlo. No es una cuestión de derechos, es de oportunidades.

