Parece que la polémica de Bertín Osbone no tiene fin, y es que cada vez que abre la boca lo único que consigue es meterse más en el fango. Ayer, varios tuiteros rescataron una entrevista en la que Osborne confesaba haber pegado “alguna vez” a una mujer.

La entrevista, que dura apenas 30 minutos, está llena de comentarios machistas que culminan en el minuto 19 cuando el cantante reconoce haber pegado a una mujer.

Durante esta conversación el conductor del programa le pregunta: "Y en alguna ocasión Bertín, ¿alguna mujer te pegó una bofetada?". "Sí", responde Osborne: "Me han hecho de todo. Me han roto sillas en la espalda, ceniceros de cristal".

El periodista, al ver la predisposición de Osborne, tira un poco más del hilo: "Y esas manos tuyas, que me imagino que tantas pieles de mujer habrán acariciado, ¿en alguna ocasión también le pegaron a una mujer?", pregunta. En ese momento Bertín, sin dudarlo, responde: "Pues mira, no creo que jamás hubiera tenido derecho a hacerlo y me arrepiento muchísimo, pero sí lo he hecho alguna vez".

(minuto 19)

El vídeo en el que confiesa haber agredido “alguna vez” a una mujer se viralizó y a los pocos minutos medio Twitter estaba hablando de ello.

Ante la polémica, Bertín Osborne ha colgado en su cuenta otro nuevo vídeo en el que explica a qué se refería con aquellas palabras.

“Ayer alguien publicó una entrevista mía de hace 25 o 26 años donde yo decía que le había pegado a una mujer”, comenzaba el protagonista de la polémica. “Vale, sí, efectivamente, fue a mi hija Claudia, la pequeña con cinco o seis años con una rabieta descomunal. Como comprenderéis un azote de padre”. Tras explicar que se arrepintió, añade: “Esta ha sido la única vez en mi vida que yo le he levantado la mano a una mujer”.

El problema es que el vídeo en el que confiesa pegar “alguna vez” a una mujer data del año 1985 y su hija pequeña, Claudia, nació en el año 1989. Cuatro años separan ambos sucesos. Además, si atendemos a las declaraciones de Osborne, el azote del que habla se produjo cuando la niña tenía “cinco o seis años”, por lo que nos situaríamos en 1995.

Las redes han tardado poco en encontrar la fecha de nacimiento de Claudia y recordarle que, en este caso, está mintiendo.

Ya, el caso es que la entrevista es de 1985 y tu hija Claudia nació en 1989. Me parece muy irresponsable y denigrante mentir de manera tan descarada. — Javi Rubio (@javirubiomusic) August 23, 2019