Sean Connery cumple 89 años y Twitter rescata sus muslos

El actor Sean Connery (Edimburgo, Escocia; 25 de agosto de 1930) cumple años y las redes se han volcado para recordar su trayectoria. Casi nada: desde que comenzó su carrera en los años cincuenta del pasado siglo ha ganado un premio Óscar, dos BAFTA, y tres Globo de Oro.

Todos recordamos su inolvidable papel como James Bond en nada menos que seis peliculas, como el capitán del Octubre Rojo, como el padre de Indiana Jones, como Mark Rutland en Marnie o como Jim Malones en Los Intocables de Eliott Ness.

89 tacos cumple hoy Sean Connery. El mejor Bond de la historia, sin duda. Pero si me dan a elegir, que cantan Los Chunguitos, me quedo con ese Marko Ramius de ‘La caza del octubre rojo’. Inmenso. Él solo ya vale toda la película. pic.twitter.com/HnMGJIzyhN

Siempre atractivo, siempre elegante... Un momento, ¿siempre?

(¿Perdón?)

Sean Connery on the set of Zardoz, 1974 pic.twitter.com/qgIcxmComT

Algunos han recordado sus caracterizaciones más extremas. Sir Sean Connery, un actor TOTAL.

No nos olvidemos de su faceta como modelo (apretado).

O cuando se presentó para concursar en el certámen de Mister Universo. Speedos, abdominales y muslos. Juventud, divino tesoro.

1953: Sean Connery competing for Mister Universe

_

For more pictures like this, follow @RetronautHQ pic.twitter.com/ZXMPoiPd5C

— Retronaut (@RetronautHQ) August 23, 2019