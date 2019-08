Aguado y el ‘feminismo liberal’ de C’s: lluvia de críticas por lo que ha dicho sobre la falta de paridad en el Gobierno de Madrid

Viejas caras del PP y muy pocas mujeres, así es el nuevo Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso en coalición con Ciudadanos y con el apoyo de los ultraderechistas de Vox. En concreto tres mujeres de un total de 13 miembros.

Este domingo, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, era preguntado en una entrevista en ABC acerca de la falta de paridad. Esta fue su respuesta: “Es que para poner “pajines” o “aídos” en un gobierno, prefiero no hacerlo, prefiero potenciar y tener en cuenta el mérito y la capacidad de los perfiles que están en nuestro entorno y poner al frente a los más preparados y a los más capacitados para la labor. […] Creo por encima de todo en la capacidad y la profesionalidad de una persona para ocupar un cargo, sean hombres o mujeres”.

No había leído la entrevista de Aguado con contexto. Lo que dice literalmente es que más allá de las tres mujeres que hay en el gobierno de la Comunidad de Madrid no ve a ninguna otra mujer ni en el PP ni en Ciudadanos que estén a la altura. The señorest. pic.twitter.com/JRnH9ZIrMk

— Guillermo Zapata (@gzapatamadrid) August 25, 2019