De fichaje estrella de Ciudadanos a entretenimiento tuitero. El millonario y diputado Marcos de Quinto ha tenido un verano intensito en las redes, llamando “bien comidos pasajeros” a las personas que (huyendo de una guerra) fueron rescatadas por el Open Arms, e insultando a ciudadanos que se dirigían a él en las redes sociales, en una actitud impropia de un representante público.

Este domingo, volvió a publicar un tuit que refleja muy bien una concepción de la política y el servicio público. Un mensaje hablando de Gobierno, impuestos y contribuyentes como si de una empresa privada se tratase:

Cuando una ‘empresa/gobierno’ sufre una reducción de ingresos porque pierde ‘clientes/contribuyentes’, lo último que debe hacer es subir los ‘precios/impuestos’ a los que le quedan para poder así mantener su nivel de gasto.

Eso solo lleva a acelerar la debacle.

Toca reformas. — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) August 25, 2019

El último tuit del fichaje de Rivera ha dejado multitud de respuestas recordándole que los ciudadanos no son clientes , que el Gobierno no es una empresa y que el beneficio no es el dinero sino el bienestar de las personas.

Resulta que no somos clientes y consumidores sino ciudadanos/as. Si un representante público no comprende la diferencia entre ambos conceptos que se vaya. — Beatriz Gimeno (@BeatrizGimeno1) August 26, 2019

¿Os imagináis a este señor en un Gobierno...? En plan: "La diálisis requiere mucho gasto de la 'empresa/gobierno' para un muy pequeño número de 'clientes/contribuyentes'. La sacamos de las coberturas del sistema nacional de salud" https://t.co/0cvl3kvFGE — Stéphane M. Grueso (@fanetin) August 26, 2019

Ese es tu problema ideológico y el de todos los liberales. Creer que el estado es una empresa — Luis Beltri Baudet (@luisbeltri) August 25, 2019

Confundir servicio público con interés privado. Confundir ciudadanos con clientes. Confundir pago con redistribución. Lo que viene siendo un neoliberal: convertir el Estado en tu negocio. Lo que lleva haciendo el PP desde el 78, vaya. El PP es el spoiler de Ciudadanos. — María López (@Marilo_be) August 25, 2019

Un país no es una empresa.

El beneficio no es dinero, es el bienestar de las personas que lo componen.

Ver a los ciudadanos como clientes, es una aberración del capitalismo. — Víctor Martínez (@endegal) August 26, 2019

aunque se parezcan, no es lo mismo una empresa que un gobierno, ni los ciudadanos son empleados. — Sonsoles Zuazo (@szuazo) August 25, 2019

Claro que no lo son, son “clientes” que pagan impuestos para recibir unos servicios de calidad... — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) August 25, 2019

Haz un ERE y solucionado. — Mr. Moonlight (@SFCsince1890) August 25, 2019

Marcos, te recomiendo vivamente esta lectura: A country is not a company https://t.co/OI8HjbfNNh — John Müller (@cultrun) August 26, 2019

Por descontado. Pero es interesante hacer de vez en cuando algun paralelismo cuando ambos se enfrentan a situaciones mas o menos equiparables. — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) August 26, 2019

Osea que el portavoz económico de Ciudadanos cree que un Estado es como una empresa, madre de Dios que peligro esta gente! — Juan Álvarez (@ninaux74) August 25, 2019

La política no es lo tuyo, de Quinto. — Sr. Vinagres (@cahebar) August 26, 2019

El Estado no es una empresa. No necesita tener beneficios.Sólo cubrir gastos . — Mario (@MarioPalomeroP) August 25, 2019