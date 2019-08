“La pregunta que nos estamos haciendo en todas partes es qué clase de democracia queremos. O lo que es lo mismo: de qué manera pretendemos resolver las diferencias inevitables de la vida en sociedad”. Una buena pregunta que invita a una importante reflexión, lanzada por el periodista Jorge Galindo (El País, Politikon…) después de que el primer ministro británico Boris Johnson haya logrado clausurar el Parlamento de su país para evitar el veto a un brexit duro. En su reflexión, plasmada en un interesante hilo de 12 tuits, Galindo se refiere a la dicotomía entre democracia plebiscitaria y democracia representativa.

El nuevo capítulo en la telenovela del brexit ha provocado un terremoto político en el Reino Unido a 15 días de la fecha definitiva para la salida de la UE y ha desatado las críticas de la oposición que ha calificado la decisión de “antidemocrática” y que planea llevar la decisión de Johnson ante la Justicia.

La suspensión temporal (“prorogation”) del Parlamento Británico por Boris Johnson añade un grado más a una tensión que está afectando a una parte cada vez mayor de los sistemas occidentales: democracia representativa vs democracia plebiscitaria. ????

En referéndum, la ciudadanía británica decidió (por exigua mayoría) salir de la UE. Pero ya está. El mandato es al mismo tiempo claro (“hay que salir”) y confuso: no decidió ni cómo, ni cuándo, ni bajo qué condiciones sería mejor reconsiderar la salida.

Lo interesante es que este caso británico guarda ciertas similitudes con otros en el mundo. Nuevos (y no tan nuevos) jefes electos del ejecutivo que abanderan su victoria como respaldo absoluto del “pueblo” que les otorga poder por encima de jueces y parlamentarios.

¿O consideramos que la ausencia de representantes impide la flexibilidad y el acceso al matiz, necesarios para resolver problemas complejos, y en cambio le otorga poder excesivo a una nueva élite que disfrazada de intérprete de la voluntad popular no hace sino ejercer la propia?

El primer modelo convierte la democracia en un juego de suma cero: cuando los tuyos ganan, ganan todo. Cuando pierden, no les queda nada.

El hilo ha animado un debate en la red que aún continúa:

El #brexit fue aprobado por mayoria por los ingleses no respetar esa decisión es anticonstitucional

El problema es que aprobaron el Brexit, pero no qué Brexit: ¿sin acuerdo como quiere Boris Johnson? ¿Con una asociación al estilo de Noruega? ¿Con un tratado de libre comercio a la canadiense?

Pero el parlamento, elegido, tendra derecho a decir como salir, o si la forma elegida no se acepta. ¿no?

En Reino Unido el parlamento es el soberano. No el pueblo, no el rey, no el primer ministro. El parlamento.

