Anabel Pantoja, la sobrina de Isabel Pantoja se ha marcado un Dulceida durante sus vacaciones en Cuba. El personaje televisivo se ha dedico a entregar objetos de marca a niños y niñas necesitados a las puertas de una parroquia de La Habana, mientras subía fotos a su Instagram promocionando las marcas de los productos que iba entregando.

Las imágenes han sido duramente criticadas y la sobrina de la Pantoja las ha borrado ante la polémica, pero muchos seguidores ya se habían hecho con ellas para difundirlas en redes sociales.

Los comentarios negativos no han dejado de llegar, y por eso, Anabel ha subido varios vídeos a su cuenta de Instagram para intentar justificarse. Según ella, no estaba promocionando la marca de gafas que entregaba a las niñas, pese a subir la foto y etiquetar a la marca. “Son marcas y amigos míos que han tenido el detalle de darme sus productos para poderlos traer aquí, a La Habana y cedérselos a toda esa gente que puede tener una ilusión. Un besito a todos y seguiré haciendo lo que me dé la gana y me salga de aquí”, ha explicado mientras se señalaba al pecho.

Tanto el hecho en sí, como la disculpa, no han gustado nada y muchos le han recordado que Dulceida también fue muy criticada cuando entregó varias gafas de su marca a un grupo de niños para promocionarse.

Y yo pensando que ya habíamos aprendido de los errores de Dulceida.

Pues se ve que Anabel Pantoja no estuvo atenta.

Vaya tela. pic.twitter.com/VRDoCTeJHU — Portgas D. Arbowin (@SoyArbowin) August 29, 2019

Lo más asqueroso que veréis hoy:

Anabel Pantoja en cuba regalando gafas y labiales a dos niñas para subirlo a instagram y promocionar la marca.

pic.twitter.com/t1ExtaPiLN — Hijo de fruta???? (@hijodefruta) August 28, 2019

Anabel Pantoja marcándose un Dulceida

Las niñas pensado: Cabrona dame el dinero que vas a ganar con la publi, no el puto pintalabios pic.twitter.com/OK3U3e3dVm — Mr.Zombie (@ElMrZombie) August 28, 2019