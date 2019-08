La indignación de una mujer portuguesa en Reino Unido ante la llegada del brexit: «No podéis echarme a patadas sin más»

La preocupación y la desesperación de muchos ciudadanos de la UE que viven en Reino Unido aumenta a medida que se acerca la fecha prevista para el brexit. La llegada de Boris Johnson al Gobierno y la posibilidad cada vez más cercana de una salida abrupta de la UE no ha hecho sino incrementar su inquietud.

Miles de personas que han hecho de Reino Unido su hogar en los últimos años, incluso décadas, se ven ahora ante el riesgo de perder la que ha sido su vida. Tras estudiar, trabajar, pagar sus impuestos, habían asumido que se habían ganado el derecho de residir legalmente en territorio británico, pero la Administración no está de acuerdo. Ahora se ven obligados a encontrar un nuevo salvavidas legal para poder seguir en sus casas y el Gobierno no está dando, precisamente, facilidades.

Es el caso de una mujer portuguesa residente en Reino Unido desde hace dos décadas cuyas palabras de impotencia e indignación se han hecho virales. La mujer aprovechó una protesta en Londres contra la suspensión del Parlamento para contar a las cámaras de Sky News el problema al que, como ella, tantos ciudadanos deben hacer frente.

"He trabajado aquí durante 20 años y no tengo voz. El programa de reasentamiento no está funcionando. Me he unido a la protesta porque necesito tener voz", comienza diciendo, como se puede ver en el vídeo que ha recogido la cuenta Spanish Revolution en Facebook. "He trabajado y he dado a este país mi juventud. Estoy muy agradecida por todo lo que me habéis enseñado, pero debéis hacerme parte de todo este proceso", prosigue entre las muestras de aprobación de los que la rodean.

"No podéis echarme a patadas sin más. He construido cosas para vosotros, he cuidado de vuestros hijos, he cuidado a los ancianos de este país. Y ahora vosotros me echáis a patadas. ¿Con qué? ¿Con qué? Estoy muy dolida con lo que le han hecho a Inglaterra. Vine aquí y me uní a la fuerza trabajadora y estoy muy orgullosa de ello. Así que estoy muy enfadada con ellos por hacerle esto a este país", continúa, en referencia a la clase política.

En ese momento la mujer se marcha, pero el periodista le pide que se quede y le pregunta sobre su situación, a lo que ella comenta que desde la Administración le argumentaron que había un problema con lo que correspondería en España a su número de la seguridad social. "Ahora están diciendo que tienen que detener todo el proceso, pero el 31 de octubre se acerca", se lamenta ante la inminente llegada de la fecha prevista para el brexit. "¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a poder quedarme? ¿Cuáles son mis derechos?", se pregunta, antes de concluir: "Estoy en la oscuridad, como tanta gente que se ha ido de Londres porque estaban en la oscuridad. Tengo muchos amigos ingleses que nunca me harían esto. ¿Por qué este tío (Boris Johnson), al que nadie ha elegido, nos hace esto?".

La adhesión a la UE ha garantizado a los ciudadanos del bloque el derecho a vivir y trabajar en Reino Unido. Pero mientras el país se prepara para romper los lazos con Bruselas después de 46 años, los ciudadanos comunitarios deben solicitar lo que se conoce como estatus de asentado.

En virtud de lo aprobado por el Gobierno, a los que puedan demostrar que han vivido continuamente en el Reino Unido durante cinco años se les concederá dicho estatuto, lo que otorga los mismos derechos al trabajo, al estudio y a las prestaciones que gozan en la actualidad. A tenor de las denuncias que se están dando a conocer, mucha gente que debía acceder de forma automática a la residencia permanente se les está denegando el estatuto. Su situación se ha vuelto más complicada después de que el Ejecutivo británico anunciara este mismo mes que el derecho a vivir y trabajar en Reino Unido terminará abruptamente en el caso de que no haya un acuerdo para el brexit.