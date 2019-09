La eterna cuestión de si el poder cede o no ante lobbys de presión, resumida en un tuit y las respuestas generadas. Por todos es sabido que las empresas presionan, pero siempre queda la duda de si los políticos acaban hincando la rodilla.

Quique Peinado, con su particular humor, ha sabido resumir todos estos debates con tres pantallazos y una frase: "Tragedia en tres actos".

El periodista recupera algunas noticias en torno a la regulación de los precios del alquiler, una medida que Podemos ha reclamado como necesaria tras el incremento de tarifas que se ha producido en los últimos años. Hasta un 50% en el último lustro. En las imágenes se puede ver cómo, tras una advertencia de los fondos inmobiliarios, el PSOE tumbaba un pacto con Podemos para limitar las subidas abusivas de los alquileres.

Las reacciones al tuit también aportan más información sobre el tema. De una manera condensada (con el habitual tono crítico de las redes sociales), todo el mundo llega a la misma conclusión: se cedió a las presiones de las empresas.

Algún usuario ha aprovechado el hilo de conversaciones para insertar la entrevista en la que Julia Otero pone en jaque a Sánchez por descartar un pacto con Podemos en base a ciertas propuestas de izquierdas. El vídeo se ha viralizado por las respuestas del presidente.

Otro tuit de Javier Gil, doctor en Sociología por UNED, también incide en este tema.

Otros, en cambio, prefieren tomarse estas decisiones del PSOE a broma.

Par mí y mis 50 pisos en el centro no son ninguna tragedia. Me gusta este Psoe, ya sabéis pargelas. Seguid votando así que me estoy forrando, cago en la puta pisha. Esto no puede ser tan fácil, ????????????

— Demian Darian (@demiandarian) September 1, 2019