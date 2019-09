Hace unos días, conocíamos la incorporación de Cristina Pedroche como nueva colaboradora del programa El Hormiguero, pero la noticia se ha visto envuelta en polémica tras la publicación de dos noticias por parte de dos famosas revistas de corazón en las que enfrentaban a la nueva colaboradora con Pilar Rubio, una veterana del programa.

La publicación de Diez Minutos, ha titulado su artículo así: "¿Competirá Cristina Pedroche con Pilar Rubio en la tele?", mientras que Lecturas dice: "Cristina Pedroche le hace la competencia a Pilar Rubio como fichaje de El hormiguero".

Estos titulares no han sentado bien a ninguna de las dos, que han sido firmes en sus respuestas. Cristina Pedroche, a través de su cuenta de Twitter, ha mostrado su descontento: “Qué pena de titular. Qué ganas de enfrentar siempre a las mujeres. Y no, no vamos a competir. Vamos a ser compañeras y vamos a remar en el mismo camino con el resto del equipo”.

Qué pena de titular. Qué ganas de enfrentar siempre a las mujeres.

Y no, no vamos a competir. Vamos a ser compañeras y vamos a remar en el mismo camino con el resto del equipo. https://t.co/TLY6gO54h9 — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) August 30, 2019

Por su parte, Pilar Rubio también ha querido dejar claro que esas rivalidades tampoco las comparte: “¡Por supuesto! Vamos a disfrutar como hemos hecho siempre, ya verás. Si hay algo que identifica a @El_Hormiguero es el buen rollo y el apoyo incondicional de todo el equipo, somos una familia”.

¡Por supuesto! Vamos a disfrutar como hemos hecho siempre, ya verás. Si hay algo que identifica a @El_Hormiguero es el buen rollo y el apoyo incondicional de todo el equipo, somos una familia ???? https://t.co/CTaSYtVOt2 — Pilar Rubio (@PilarRubio_) August 30, 2019

Ambas respuestas han sido muy aplaudidas por sus seguidores.

???????????????????????????????????????????????? diselo mas alto q no san enteraooooo — Lola Indigo (@lolaindigomusic) August 30, 2019

Qué grande eres, Pilar!!! ???? — Eduardo 99!???????? (@futbolesposas) August 30, 2019