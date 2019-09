Comienza una semana más

Los lunes hay que empezarlos con energía y alegría. ¡Que no se diga! #FelizLunes pic.twitter.com/8RUwnS6hbx

Una especialmente dura: ya estamos en septiembre

Muchos han acabado hoy sus vacaciones y eso duele

¿Qué tal lo habéis pasado? ¿Habéis engordado mucho?

Con tanta alerta sanitaria, con haber sobrevivido al verano ya es bastante…

-25 años como yerno y es la primera vez que me invitas a comer, ya era hora. ¿Qué has preparado? -Carne mechada con atún.

Hoy es un día especial. Lo que parecía imposible ha sucedido

Aguirre y Cifuentes han sido imputadas en Púnica por la financiación ilegal del PP de Madrid

Es noticia porque no pasa cada día, no porque soprenda a alguien. pic.twitter.com/5tHrz9DFOB

Cuando se cuelan en tus fotos de vacaciones dos imputadas por organización criminal que no conoces de nada. pic.twitter.com/KvsDeQCeFh

¿Esperanza Aguirre? No puede ser…

¿Y Cifuentes? Imposible. Sólo ha dado muestras de su honradez

Cristina Cifuentes niega haber participado porque estaba en clase, "en una universidad que hay como tirando p'allá, no me acuerdo el nombre". pic.twitter.com/ypEM2wNrZ8

Esperanza Aguirre declara no conocerse de nada a sí misma.

¿Alguien del PP de Madrid imputado? Mira que es raro, ¿eh?..

-Este?

-No

-Y esta?

-Tampoco

-Y este?

-También lo van a imputar...

-Pues alguien hay que poner en Madrid

-Díaz Ayuso?

-No me jodas!

Aguirre

Cifuentes

Púnica pic.twitter.com/72WkkLFo4S

— Pasanospoco (@pasanospoco) September 2, 2019