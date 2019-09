Este lunes se confirmaba la noticia: Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes están imputadas en la trama Púnica por la financiación ilegal del PP de Madrid. Las expresidentas son dos de las más de 40 personas citadas como investigadas, entre las que se encuentran también Manuel Lamela (ex jefe de la Agencia Tributaria y ex subsecretario de Estado de Agricultura) y Juan José Güemes, ex consejero de Sanidad.

Sus dos pupilos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no han tardado ni 24 horas en desligarse de ellas. Ayuso aseguró este lunes que "son temas de hace más de dos legislaturas”, mientras que Almeida ha hablado de una "nueva generación" en el PP madrileño, tanto en Ayuntamiento como en Comunidad.

Sin embargo, no hace falta más que mirar en sus cuentas de Twitter para ver la lealtad que ambos les profesaban. Hace ocho meses, Ayuso afirmaba (o advertía): “Voy a trabajar con la misma pasión que Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes”.

La regeneración que nos ha llegado gracias a Ciudadanos: pic.twitter.com/vsRJlsjcnU — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) September 2, 2019

Un breve repaso muestra el peloteo público que Ayuso ha hecho siempre a sus antecesoras, ahora imputadas :

Voy a trabajar con la misma pasión que Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Mujeres valientes, ganadoras y que han convertido a Madrid en una región abierta, moderna, libre. https://t.co/X75dv9qOpH vía @OndaCero_es — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 14, 2019

Ni lesiones ni fuga. Esta es la versión de los Policías Municipales en el incidente de Aguirre. http://t.co/v4QabssUeZ — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 30, 2014

Qué razón tiene Aguirre cuando dice que el balance del gobierno del PSOE es un país arruinado, dividido y con ETA en las instituciones. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 30, 2011

Nadie ha sufrido un linchamiento personal y político como el que está soportando @ccifuentes. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 26, 2019

.@ccifuentes no está señalada en ningún juicio ni esto se trata de corrupción o mala gestión. Se trata de 3 años en minoría absoluta, de acoso parlamentario y mediático, de impedimento para no poder gobernar. ¿Que es “porque ha mentido”? ¿Pero qué tomadura de pelo es esta? — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 9, 2018

Con Almedida, tres cuartos de lo mismo. Mirando en su cuenta, pueden encontrarse enhorabuenas y agradecimientos continuos, siempre citándolas.

Agradezco a @EsperanzAguirre la oportunidad que me da de poder trabajar por mi ciudad #picoypala — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) April 14, 2015

Gracias @EsperanzAguirre eres un ejemplo — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) February 6, 2013

Enhorabuena @esperanzaguirre por la merecida condecoración y reconocimiento que has recibido hoy por la asociación "Dignidad y Justicia" pic.twitter.com/ZP3BF8MKBU — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) June 21, 2017

Muy recomendable discurso hoy de @EsperanzAguirre recordando quienes somos y cuales son nuestras raíces https://t.co/IF12oFkVCR — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) April 25, 2015

Todo mi apoyo a @ccifuentes y a su ética, valentía y honestidad. #YoConCifuentes — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) May 16, 2017

¡Fotón! Gracias @ccifuentes por ayudarnos con nuestro Facebook Live ???? pic.twitter.com/OObwY8HiiX — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) May 15, 2017

Todo mi apoyo a @ccifuentes frente a la cacería del tripartito de la Inquisición. ¡Desde el @GrupoPPMadrid estamos contigo! ???????? — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) June 2, 2017

Las redes también se han dado cuenta:

Más que una declaración parece un aviso. — Ociofreak (@Ociofreak) September 2, 2019

Si esos son sus referentes, ya pueden ir imputandola para ganar tiempo — Jesús M. Arnoso (@jarnoso) September 2, 2019

14 de enero de 2019:

-Señora Ayuso, qué piensa de Aguirre y Cifuentes?

-Un ejemplo, trabajaré con la misma pasión que ellas. 1 de agosto de 2019:

-Señora Ayuso, qué piensa de Aguirre y Cifuentes?

-No sé de quien me habla, ahora soy otra persona. pic.twitter.com/oSkqjfBVKz — Marc Andreu (@planeterito) August 6, 2019