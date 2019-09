La publicación de un tuitero sobre la posibilidad de que una mujer manche la cama al tener la regla ha generado una oleada de troleos por el machismo de su publicación. Ayer, el tuitero Gato (@aldeano095) publicó un dibujo de la artista Lola Vendetta en el que se apreciaba a una mujer tumbada en la cama y con las sábanas manchadas de sangre. El tuitero añadió un mensaje en el que ponía: "Si esto te llega a pasar estando conmigo, te pido por favor que no te de vergüenza o pena contarme, que te quede claro que nunca lo cogería de burla, porque hay cosas que necesitan su total respeto, yo te cuido, te consiento y ya miraremos la forma de arreglarlo".

El paternalismo del tuit no ha sentado bien a los usuarios de la red y, por ello, le han respondido con troleo puro y duro. Twitter se ha llenado de diferentes escenas, algunas reales y otras ficticias, todas acompañadas de la frase del tuitero.

Ante la cantidad de críticas, Gato ha borrado el tuit, pero las bromas ya estaban servidas.

Si esto te llega a pasar estando conmigo, te pido por favor que no te de vergüenza o pena contarme, que te quedé claro que nunca lo cogería de burla, porque hay cosas que necesitan su total respeto, yo te cuido, te consiento y ya miraremos la forma de arreglarlo. pic.twitter.com/mCBQPhSv7c

Si esto te llega a pasar estando conmigo, te pido por favor que no te de vergüenza o pena contarme, que te quedé claro que nunca lo cogería de burla, porque hay cosas que necesitan su total respeto, yo te cuido, te consiento y ya miraremos la forma de arreglarlo. pic.twitter.com/JYCpVvbQqp

Si esto te llega a pasar estando conmigo, te pido por favor que no te de vergüenza o pena contarme, que te quedé claro que nunca lo cogería de burla, porque hay cosas que necesitan su total respeto, yo te cuido, te consiento y ya miraremos la forma de arreglarlo. pic.twitter.com/zDKXYTCX6K

Si esto te llega a pasar estando conmigo, te pido por favor que no te de vergüenza o pena contarme, que te quedé claro que nunca lo cogería de burla, porque hay cosas que necesitan su total respeto, yo te cuido, te consiento y ya miraremos la forma de arreglarlo. pic.twitter.com/LOE17Dwkr1

Si esto te llega a pasar estando conmigo, te pido por favor que no te de vergüenza o pena contarme, que vuelvas a lavar y a secar las sábanas que pusiste ayer. Que limpies el colchón que no has tardado ni un mes en manchar. Por último se desayuna en la cocina o en el bar. pic.twitter.com/TVTkaPpYrE

— (((Gavroche))) ???????? (@gavroche84) September 3, 2019